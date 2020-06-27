"На воде было написано "смерть": легендарная спортсменка в 30 лет впервые прыгнула с 10-метровой вышки

Двукратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы по синхронному плаванию россиянка Алла Шишкина рассказала, как в свои нынешние 30 лет впервые совершила прыжок в воду с 10-метровой вышки. Ранее мы писали, что отцу Шишкиной сломали ребра и отбили почки.

"Переборола страх и выжила. Буквально 2 дня назад прыгнула с 10-метровой вышки в бассейне и не разбилась. Не могу в это поверить, потому что дико боюсь высоты. Причем сделала это два (!) раза", – призналась Алла Шишкина.

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"Первый раз просто решила забраться и посмотреть вниз, была уверена, что через пару минут благополучно спущусь на 3 метра, которые мне не кажутся такими страшными. Подошла к краю, посмотрела на воду с 10-метровой высоты (это как спрыгнуть с 4-го этажа дома). Мне стало дико страшно. Схватилась за поручни и будто вросла ступнями в шершавое полотно вышки. Разум нарисовал на глади воды слово "смерть".

Я уж было попятилась к лесенке, чтобы спуститься, но тут раздался звонкий голос девчонок, прыгуний в воду: "Спускаться – плохая примета, если уж залезла, надо прыгать". А как прыгать? Я же разобьюсь, я не смогу! Тело стало каменным, пульс подскочил, а руки стали предательски трястись.

Короткий инструктаж о поведении в воздухе, при приземлении и как сделать этот единственный шаг в бездну… В голове была мысль, что совершаю самоубийство.

Еще минуты две стояла на вышке в окружении чемпионок по прыжкам в воду и под крики "Алла! Алла!" зрителей внизу. Не знаю, что в конечном итоге заставило меня это сделать: вопросительно одобрительные взгляды девчонок или присутствие нашего врача на бортике бассейна, но я шагнула вниз.

За доли секунды полета в голове проносится миллион мыслей, а потом молниеносное приземление. Даже ничего не отбила, представляете? Адреналин и радость переполняли. Шок от сделанного и шок от того, что решилась на это, сумела перебороть животный страх. А потом разочарование…

Оказывается, первый прыжок не был запечатлен на видео.

Нет доказательств – не было прыжка, и я пошла прыгать второй раз. Все ради контента. После этого девчонки сказали, что я настоящий блогер. Кстати, во второй раз было уже не так страшно, но всё равно потрясывало", – написала Шишкина на своей странице в Instagram.

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Алла Шишкина / Фото: Getty Images

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Ранее мы писали, что сборная Украины по синхронному плаванию собрала 7 золотых медалей в Париже. На этапе Мировой серии во Франции наши спортсменки обогнали соперниц во всех видах, в которых принимали участие: в командных соревнованиях, группах, хайлайтах, дуэте и сольном выступлении.

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Также мы рассказывали, что красавица-синхронистка на карантине тренировалась дома с огромным попугаем на плече. Видео домашнего занятия от украинской чемпионки мира Елизаветы Яхно поразило пользователей соцсетей.

Елизавета Яхно – тренировка дома в условиях карантина

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