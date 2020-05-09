"Народу – толпы. Весело, празднично!": в России боятся коронавирусного "урожая" с зерен 9 мая

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев опасается, что на смену смеху в РФ придут слезы

Известный спортивный комментатор из России Дмитрий Губерниев выразил беспокойство по поводу народных гуляний в Подмосковье по случаю Дня победы. Жители Сходни, что рядом с Москвой, 9 мая нарушили все запреты и ограничения, действующие в РФ из-за угрозы распространения коронавируса.

Читайте также: Ландсбергис о Второй мировой: Россия считает эту войну своей правильно – она ее начала и не может закончить

"Народу на Сходне много, толпы, компании, весело, празднично! Улицы переполнены весь день, на детских площадках радость, смех… Эх… Даже боюсь представить последствия", – написал Губерниев в своем канале в Telegram

Реклама Дмитрий Губерниев / Фото: Championat.ru

Читайте также: Называвший женщин проститутками протоиерей РПЦ заразился коронавирусом

На днях мэр Москвы заявил, что коронавирусом в столице России заразились 300 тысяч горожан. Притом что официальных случаев – в три раза меньше.

Также мы писали, что вслед за премьер-министром России Михаилом Мишустиным, у которого ранее диагностировали коронавирусную болезнь COVID-19, SARS-CoV-2 обнаружили у еще одного члена правительства РФ. Речь идет о министре культуры Ольге Любимовой.

Реклама

По последним данным, от COVID-19 в России умерло 1 827 человек, тогда как официальных случаев заражения коронавирусом в РФ насчитывается порядка двухсот тысяч.

Смотрите, как в России протестуют против карантина

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама