Называвший женщин проститутками протоиерей РПЦ заразился коронавирусом

В Русской православной церкви пока что не подтвердили диагноз Димитрия Смирнова

У протоиерея Русской православной церкви Димитрия Смирнова, сравнившего ранее с проститутками женщин, которые живут с мужчинами в гражданском браке, подозревают коронавирус.

Данную информацию 8 мая сообщили российские СМИ, отмечая, что священнослужитель находится в стабильном состоянии. В РПЦ информацию о госпитализации Смирнова пока что официально не подтвердили.

Отмечается, что недавно он перенес операцию, что вдобавок к его возрасту – протоиерею 69 лет – относит его к группе риска.

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Если информация о его диагнозе подтвердится, Смирнов не станет первым российским клириком с коронавирусом. Ранее болезнь COVID-19 подтвердили у московских протоиереев Александра Шаргунова, Владислава Свешникова и Николая Кречетова.

Протоиерей Димитрий Смирнов. Фото: скриншот В тренде США могут предложить альтернативу ВОЗ – Помпео

Кроме того, в апреле от пневмонии или коронавирусной инфекции умерли протоиерей Георгий Бреев и епископ Железногорский и Льговский Вениамин. Другой жертвой эпидемии стал настоятель Елоховского собора протоиерей Александр Агейкин, который входил в окружение патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

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Однако Димитрия Смирнова отличает то, что во время литургии 3 мая он назвал коронавирусную пандемию "чрезвычайно полезным явлением", поскольку она активизировала в людях "волонтерство, желание что-то сделать для ближнего, понимание каких-то очень важных для Церкви христианских качеств души".

Стоит отметить, что Россия входит в пятерку самых пострадавших от коронавируса стран – по состоянию на 8 мая власти РФ официально подтвердили больше 187,8 тысяч инфицированных, из которых 26,6 тысяч выздоровели, а 1,7 тысяч скончались.

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