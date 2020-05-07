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Мэр Москвы заявил, что коронавирусом заразились 300 тысяч жителей города

7 мая, 13:48

Денис Беспалов

Согласно последним официальным данным, в Москве подтверждено 93 тысячи зараженных

Россия установила новый антирекорд по числу новых зараженных коронавирусом в день, тем временем мэр Москвы Сергей Собянин считает, что реальное количество заразившихся в российской столице значительно превышает официальные данные.

Согласно последним официальным данным, в России подтверждено 177 160 случаев заражения COVID-19, из них 92 676 – в Москве.

"То, что мы выявили больных так много, – это не минус, а огромный плюс. Очевидно, что реально больных в городе еще больше. По скрининговым исследованиям, их в районе 2-2,5% от всего населения Москвы, в пересчете на цифры это около 300 тыс.", – сказал Собянин в эфире одного из телеканалов.

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Он также сообщил, что в городе увеличили количество ежедневных тестирований.

"Раньше тестировали около 20 тыс., сейчас – около 40 тыс.", – сказал Собянин.

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Также мэр Москвы отметил, что карантинные ограничения в той либо иной форме будут действовать еще долгое время.

"Оптимизм никогда нельзя терять. Как быстро мы выйдем из этой ситуации, во многом будет зависеть от нас самих, от дисциплины. Не хочу загадывать на будущее, но мое мнение все-таки – нам не скоро еще придется вернуться к полноценной жизни без всяких ограничений", - сказал он.

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О том, как карантин оставил Москву без людей и машин смотрите в видео:

Видео: Reuters

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Россия Москва Собянин коронавирус

Источник: ТАСС

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