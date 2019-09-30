Не хватило пяти метров: украинка не пробилась в финал ЧМ по метанию копья

Украинка Анна Гацко-Федусова не пробилась в финал соревнований по метанию копья на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Катаре. В квалификации украинка продемонстрировала результат 55.84 м, но это был лишь 26-й показатель среди 31 участника.
Лучший результат в квалификации продемонстрировала серебряная и бронзовая призерка ЧМ китаянка Люй Хуэйхуэй (67.27 м).
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Напомним, что предыдущие соревновательные дни ознаменовались кошмарными погодными условиями для спортсменов. Во время гонки скороходов на 50 км плохо стало украинскому атлету Марьяну Закальницкий, которого прямо с беговой дорожки увезли на инвалидной коляске в медпункт. "Проснулся уже под капельницей": украинцы вспоминают кошмарную гонку на чемпионате мира.
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А вчера сломался шест во время прыжка на чемпионате мира: за жизнь шведской спортсменки стало реально страшно. Скандинавка Бенгтссон каким-то чудом осталась целой и невредимой после неудачной попытки взять высоту 4,80.
Также мы писали, что маникюр украинской спортсменки стал хитом чемпионата мира в Катаре. Кадры с Натальей Прищепой облетели крупнейшие информационные агентства планеты.
Все подробности в спецтеме ЧМ-2019 по легкой атлетике
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