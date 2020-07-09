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"Нужно писать в баночку – а он смотрит прямо туда": олимпийская чемпионка – об ужасах допинг-контроля

9 июля, 15:20

Олег Люлька Олег Люлька

Знаменитая представительница синхронного плавания Алла Шишкина рассказала о слезах во время сдачи проб

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина вспомнила о довольно интимных переживаниях, связанных с первым в ее жизни прохождением допинг-контроля, когда допинг-офицер "смотрит прямо туда". Кстати, ранее Шишкина рассказала о страшном ограблении в России: со сломанными ребрами и отбитыми почками.

"В 2010 году нас всей командой включили в международный пул тестирования ВАДА. Впервые допинг-офицеры приехали к нам в открытый бассейн "Лужники". Помню, как мы все в мокрых купальниках, босыми ногами стоим на ледяном кафельном полу, битком забив собой небольшое помещение, где обычно дежурит медсестра. Все жутко замерзли. На улице, как назло, подул прохладный ветерок, – поделилась воспоминаниями в своем Instagram россиянка Алла Шишкина. – Документы раньше заполнялись вручную – это намного удлиняет всю процедуру. А потом нужно было писать в баночку на глазах человека, которого ты видишь впервые в жизни. И он не просто стоит где-то у двери, отвернувшись, а пристально смотрит прямо туда. Даже не знаю, кем нужно быть, чтобы тебя это не напрягло, особенно в первый раз. Я отделалась легким испугом, попыталась абстрагироваться по максимуму. Но были девчонки, которые чисто психологически не могли сдать пробу, даже если очень хотели в туалет. Они сидели в этой холодной комнатке несколько часов и плакали. Жизнь спортсмена – это не только путешествия, медали и интервью. Это еще и испытания, которые сложно себе представить в обычной жизни"

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Ранее комментатор из России жестким катком проехался по Олимпиаде-2014 в Сочи, из-за допинг-скандалов со спортсменами РФ назвав те Игры "самыми опозоренными в истории".

Также мы писали, что сборной Украины по биатлону прилетело "золото" чемпионата Европы 5-летней давности. Дмитрий Пидручный похвастался медалью высшей пробы, полученной после дисквалификации россиян за допинг.

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Россия допинг спортсменка синхронное плавание Алла Шишкина

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