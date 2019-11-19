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"Он против тотального отстранения России": главу МОК критикуют после нового скандала с допингом

19 ноября, 22:08

Немецкий журналист считает, что Томас Бах будет защищать Россию в любой ситуации

Томас Бах

Томас Бах / Фото: AFP

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Журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт подверг критике президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха за его позицию о возможном отстранении России от Олимпиады-2020 в Токио после скандала с несоответствием данных из антидопинговых Московской лаборатории и базой LIMS, которая имеется в распоряжении Всемирного антидопингового агентства (WADA).

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"Как и ожидалось, Томас Бах, похоже, против тотального отстранения России. Что бы россияне ни делали – в президенте МОК они, очевидно, нашли ключевую фигуру, которая, кажется, сможет защитить их при любых обстоятельствах. Что еще должно произойти?" – написал журналист в своем Twitter.

Сегодня скандал получил продолжение. Британское издание Daily Mail заявило, что Россию могут лишить Евро-2020 и отобрать у нее право принимать матчи чемпионата Европы. Решение будет принято 9 декабря.

Также сообщалось, что хакеры, "связанные с правительством России", пытались взломать 16 антидопинговых агентств. Как сообщили в Microsoft, большинство атак не были успешными.

Смотрите, как сборная России опозорилась в матче против Бельгии в отборе Евро-2020

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допинг МОК Олимпиада-2020 Томас Бах российские спортсмены

Источники: Советский спорт , Сегодня|Спорт

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