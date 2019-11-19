"Он против тотального отстранения России": главу МОК критикуют после нового скандала с допингом

Немецкий журналист считает, что Томас Бах будет защищать Россию в любой ситуации

Томас Бах / Фото: AFP

Реклама

Журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт подверг критике президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха за его позицию о возможном отстранении России от Олимпиады-2020 в Токио после скандала с несоответствием данных из антидопинговых Московской лаборатории и базой LIMS, которая имеется в распоряжении Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Читайте также: УЕФА может отдать России заработанное Украиной место в первой корзине при жеребьевке Евро-2020

"Как и ожидалось, Томас Бах, похоже, против тотального отстранения России. Что бы россияне ни делали – в президенте МОК они, очевидно, нашли ключевую фигуру, которая, кажется, сможет защитить их при любых обстоятельствах. Что еще должно произойти?" – написал журналист в своем Twitter.

Сегодня скандал получил продолжение. Британское издание Daily Mail заявило, что Россию могут лишить Евро-2020 и отобрать у нее право принимать матчи чемпионата Европы. Решение будет принято 9 декабря.

Также сообщалось, что хакеры, "связанные с правительством России", пытались взломать 16 антидопинговых агентств. Как сообщили в Microsoft, большинство атак не были успешными.

Смотрите, как сборная России опозорилась в матче против Бельгии в отборе Евро-2020

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама