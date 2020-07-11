Ошеломляющая украинка затмила розы: прыгунья в саду подчеркнула каждый изгиб своего стройного тела

Вице-чемпионка мира в прыжках в длину, знойная красавица Марина Бех-Романчук имеет целую армию фанатов и не устает их баловать новыми фото на своей страничке в Instagram. В этот раз легкоатлетка выложила шикарную фотосессию в розах, которая подчеркнула рельеф ее тела. Ранее мы также сообщали, что украинская спортсменка сразила наповал своей фигурой в Шарм-эль-Шейхе.

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"В этом году много роз и роскошных летних фото", – подписала снимки в купальнике Марина. На что фоловеры забросали прыгунью комплиментами: "Ты всегда роскошная", "Просто мечта!", "Ошеломляющая".

Марина Бех-Романчук / Фото: Instagram

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Несколькими днями ранее Бех-Романчук провела забавную фотосессию в мокром купальнике. Прыгунья поведала, что ее подруга сделала много "нереальных фото". На очередных фото спортсменка с радостью предстала в закрытом купальнике и очках в брызгах поливалки. Сама сцена напоминает лужайку дачного участка.

В июне Бех показала, как нужно прыгать, и насобирала черешню на компот. Марина провела на стадионе мастер-класс по прыжкам через барьеры.

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Напомним, девушка – серебряная призерка чемпионата мира 2019 года в Катаре, а также жена известного пловца Михаила Романчука. Смотрите, как недавно Марина проводила сухой массаж ягодиц.

Марина Бех-Романчук – сухой массаж попы, ягодиц

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