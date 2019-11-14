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На турнире в Японии обнаружили каратистов из "ДНР": появилась реакция Украины

14 ноября, 13:54

Команда с оккупированных территорий Донбасса была приглашена на малоизвестный турнир по каратэ

/ Фото: Сегодня

Посольство Украины в Японии передало ноту относительно участия в турнире по каратэ в Токио участника из т.н. "ДНР". Об этом говорится в сообщении МИД Украины в Facebook.

В СМИ 12 ноября стали появляться сообщение об участии "представителей" так называемой "ДНР" в 9-м кубке мира по каратэ, проведенного Всемирной федерацией каратэномичи в Токио 7-10 ноября.

"В связи с этим в тот же день посольство Украины приняло меры с целью выяснения достоверности соответствующего факта. Во время разговора с представителем секретариата этой организации последним был подтвержден факт приглашения для участия в данном турнире спортивной команды, тренировочный клуб которой расположен на территории временно оккупированной части Донецкой области Украины. Посольство Украины привлекло внимание МИД Японии к указанному факту и передало японской стороне ноту с изложением соответствующей официальной позиции украинской стороны. Посольство Украины пока продолжает принимать меры по выяснению всех обстоятельств", – заявили в МИД.

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Примечание: Всемирная федерация каратеномичи является частной организацией, ее направление каратэ является малоизвестным как в Японии, так и в целом в мире.

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Япония посольство турнир нота каратэ

Источник: Сегодня

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