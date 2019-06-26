Пинг-понг со скелетом и "Гульні" с Сальвадором Дали: неизвестная сторона Евроигр в Минске

Искусство на Олимпиаде для Европы, проходящей в столице Беларуси: экскурсия от "Сегодня"

Искусство на Европейских играх. Фото - К.Макаревская.

Соревнования – это круто и весело, но они отбирают очень много энергии и сил. Так что те, кто во время Европейских игр устал от активного боления на трибунах и хождения по фан-зонах на солнцепеке, могут посвятить время арт-терапии. Для таких в Минске организовали более спокойную культурную программу: в разных музеях города сейчас проходят выставки и даже спектакли, посвященные спорту. Корреспондент "Сегодня" Катерина Макаревская, к примеру, заглянула в Национальный художественный музей.

Он привлек внимание еще несколько дней назад, во время прогулки городом перед церемонией открытия. Тогда было тяжело не остановиться у огромных скульптур возле входа: трубача на слоне и двух танцующих фигур. Это "Триумфальный слон" и "Посвящение Терпсихоре", созданные по макетам легендарного Сальвадора Дали. Появились они здесь еще в марте – к началу выставки, посвященной испанскому гению сюрреализма. Так что зашла бы я туда в любом случае, но оказалось, что внутри есть и другой приятный бонус – выставка "Игры. Гульні. Games", открывшаяся за месяц до старта Европиады.

























Тому, кто хочет посмотреть и ее, и Дали, и, если хватит сил, постоянную экспозицию музея, придется заплатить 24 белорусских рубля (чуть больше 10 евро), с разрешением на фото – 26. Работы здесь представлены абсолютно разных художественных стилей и разных годов - от середины прошлого века до самых свежих, 2019 года. Объединяет их общая тема: спорт - это искусство. Причем не только гимнастика или фигурное катание, как принято считать. Ведь эстетику можно найти и в игровых видах спорта, и даже в боксе. Хотя тем, кто просматривал хотя бы раз работы профессиональных спортивных фотографов, это рассказывать не нужно.

Медальный зачет Европейских игр-2019 в Минске

Хватает здесь соцреализма, очень простых и патриотических советских сюжетов, но есть и множество работ, наполненных символизмом. А чтобы посетители еще больше погрузились в спортивную атмосферу, из магнитофона в углу первого зала доносятся характерные звуки соревнований: стук мяча, скрип кроссовок, гул трибун, свисток судьи. Застыла перед минималистической, но в то же время глубокой картины Татьяны Радивилко: большую ее часть заполняет голубой бассейн, где плавают люди. Вроде бы ничего сверхъестественного, но геометрия и цвет завораживают.

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Дальше – роковая "Игра на выбывание", черно-белый матч в настольный теннис, где против игрока – скелет, или смерть. И все это усыпано… цветными шариками. Каждый найдет свою интерпретацию, но суть явно не в принципе "главное – не победа, а участие"… В основном это выдуманные образы и сюжеты, но есть и несколько портретов реальных спортсменов: например, олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Ларисы Петрик - с орденом, приколотым к спортивному костюму, и чемпионки мира по художественной гимнастике Галины Крыленко, задумчиво положившей голову на колено и держащей в руках обруч.

Призовые для украинских спортсменов за медали Европейских игр-2019

Посмотрев все художества и скульптуры, можно присесть на кресла-мешки и посмотреть нарезку хроники белорусского спорта: эпизоды боксерских боев, футбольных матчей и других исторических событий прошлого века. Соглашусь с одной из последних записей, которая была в книге отзывов о "Гульнях": "Прекрасная выставка, душевная".

Напомним, в то время как в Минске разыгрывают медали вторых по счету Европейских игр, в Лозанне определились с местом проведения зимней Олимпиады-2026. ABBA шведам не помогла – соревнования примет Италия, с преимуществом в 13 голосов обыгравшая скандинавов.





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