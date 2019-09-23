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Прощай, проклятие! Главные итоги выступления Украины на чемпионате мира по борьбе

23 сентября, 13:23

Катерина Макаревская

Украинские борцы привезли из Нур-Султана четыре медали и пять лицензий на Олимпийские игры

Жан Беленюк

Жан Беленюк / Фото: Getty Images

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В отличие от прошлого года, Украина не осталась без медалей в мужской вольной борьбе на чемпионате мира. И наконец-то выиграла матч за "бронзу"! В казахстанском Нур-Султане украинцам с "бронзовыми" поединками не везло: проиграли два в греко-римской борьбе и три – в женской.

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Вольник Александр Хоцяновский поборол и это проклятие, и сирийца Баджу Хутабу в категории 125 кг – 5:1. Для 29-летнего украинца – это первая медаль чемпионатов мира в карьере. До этого "бронзы" были лишь европейские: в 2014 и 2019 годах.

Так что везем из Казахстана четыре медали. Два "серебра" ранее взяли Ирина Коляденко и Алина Бережная-Махиня, а единственное "золото" – "греко-римлянин" Жан Бе­­ленюк. Также мир в Казахстане принес нам и 5 лицензий на ОИ-2020: по две в греко-римской и женской борьбе и одну в мужской вольной.

"План был три лицензии, – признался тренер женской сборной Владимир Евонов. – Юля Ткач была в шаге от нее, но чуть-чуть не хватило. Впервые у нас было две финалистки. Когда было по одной, мы всегда выигрывали, а тут прошло две, и проиграли. Но ничего, это молодая команда. Коляденко здорово отборолась, просто сгорела, когда на нее такое обрушилось. А Алина возвращается, набирает форму"

Напомним, сразу после победы на ЧМ Жан Беленюк сделал громкое заявление. "Для меня, вероятнее всего, это последнее мировое первенство" – признался борец-депутат, который, вероятнее всего, завершит карьеру после Олимпиады-2020 в Токио.

Интересно, что американская аналитическая компания Gracenote прогнозирует Украине в Токио 16 медалей и 17-е общекомандное место. При этом 8 наград – золотые. Для сравнения: на Играх в Рио-2016 "сине-желтые" финишировали 31-ми, завоевав 11 медалей, из которых две золотые. 

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борьба вольная Жан Беленюк борьба греко-римская СегодняСпорт

Источник: Сегодня|Спорт

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