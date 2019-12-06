Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,88
26,49

Просил помощи компьютера и подглядывал в туалете в телефон: известный шахматист наказан за жульничество

6 декабря, 15:51

Чешский гроссмейстер с латвийскими корнями Игорь Раусис получил шесть лет дисквалификации

Игорь Раусис

Игорь Раусис

Реклама

Комиссия по этике Международной шахматной федерации (ФИДЕ) приняла решение дисквалифицировать Игоря Раусиса, представляющего Чехию, на шесть лет за мошенничество. Ранее мы сообщали про шахматный бум украинцев – Иванчук самый "мирный" в Хорватии, Пономарев – второй после сенсации.

Бывший чемпион Латвии Раусис находится под расследованием по обвинению в шахматном жульничестве еще с лета – после того, как он был пойман с телефоном во время своей партии на открытом турнире в Страсбурге. 58-летний чешский гроссмейстер латвийского происхождения давно вызывал подозрения, в последние годы подняв свой рейтинг почти до 2700 баллов. Чтобы увеличить так рейтинг,нужно было играть практически безупречно на протяжении большого периода времени, что нелегко даже против очень слабых противников.

В результате он признался в том, что использовал мобильный телефон и прибегал к компьютерным подсказкам. Во время турнира в Страсбурге в туалетной кабинке, где только что побывал Раусис, был найден телефон, и чех признал свою вину.

"Вчера я просто потерял голову. Я подтвердил, что использовал телефон во время партии и подписался под этим заявлением. Что еще скажешь? Да, я устал после утренней партии, и на меня сильно повлияла активность обвинявших меня пользователей Facebook. Мой вчерашний поступок станет хорошим уроком, но уже не для меня – это была моя последняя шахматная партия".

Читайте также: Разборки ниже пояса – в России намекнули на проблемы с мочевыделительной системой у звезды украинского спорта

Нас сайт уже сообщал, что подана заявка на включение шахмат в олимпийскую программу. Шахматная федерация Франции подала заявку на включение шахмат в программу Олимпиады-2024.

Ранее мы также объясняли, почему Анна Музычук не откажется от турниров в России: "Если мы отказываемся ездить туда на соревнования, то можно завершать профессиональную карьеру".

Смотрите также, как 13-летняя украинка победила на чемпионате Европы по шахматам

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

шахматы махинации дисквалификация гроссмейстер

Источник: fide.com

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Легендарный советский хоккеист назвал Россию самой позорной державой в истории спорта
Легендарный советский хоккеист назвал Россию самой позорной державой в истории спортаДругие
Во время гандбольного матча в Швеции пьяный водитель пробил стену и заехал прямо в зал
Во время гандбольного матча в Швеции пьяный водитель пробил стену и заехал прямо в залДругие
Саблистка-красавица Харлан похвасталась новым фото с возлюбленным-итальянцем
Саблистка-красавица Харлан похвасталась новым фото с возлюбленным-итальянцемДругие
Во Всемирном антидопинговом агентстве сожалеют, что не отстранили Россию от спорта год назад
Во Всемирном антидопинговом агентстве сожалеют, что не отстранили Россию от спорта год назадДругие
"Вы все мрази": в стельку пьяный российский волейболист устроил дебош на детском теннисном турниреДругие
Сломала позвонки и не чувствует ног: российская гимнастка сорвалась с 8-метровой высоты
Сломала позвонки и не чувствует ног: российская гимнастка сорвалась с 8-метровой высотыДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...