Просил помощи компьютера и подглядывал в туалете в телефон: известный шахматист наказан за жульничество

Игорь Раусис

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Комиссия по этике Международной шахматной федерации (ФИДЕ) приняла решение дисквалифицировать Игоря Раусиса, представляющего Чехию, на шесть лет за мошенничество. Ранее мы сообщали про шахматный бум украинцев – Иванчук самый "мирный" в Хорватии, Пономарев – второй после сенсации.

Бывший чемпион Латвии Раусис находится под расследованием по обвинению в шахматном жульничестве еще с лета – после того, как он был пойман с телефоном во время своей партии на открытом турнире в Страсбурге. 58-летний чешский гроссмейстер латвийского происхождения давно вызывал подозрения, в последние годы подняв свой рейтинг почти до 2700 баллов. Чтобы увеличить так рейтинг,нужно было играть практически безупречно на протяжении большого периода времени, что нелегко даже против очень слабых противников.

В результате он признался в том, что использовал мобильный телефон и прибегал к компьютерным подсказкам. Во время турнира в Страсбурге в туалетной кабинке, где только что побывал Раусис, был найден телефон, и чех признал свою вину.

"Вчера я просто потерял голову. Я подтвердил, что использовал телефон во время партии и подписался под этим заявлением. Что еще скажешь? Да, я устал после утренней партии, и на меня сильно повлияла активность обвинявших меня пользователей Facebook. Мой вчерашний поступок станет хорошим уроком, но уже не для меня – это была моя последняя шахматная партия".

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Нас сайт уже сообщал, что подана заявка на включение шахмат в олимпийскую программу. Шахматная федерация Франции подала заявку на включение шахмат в программу Олимпиады-2024.

Ранее мы также объясняли, почему Анна Музычук не откажется от турниров в России: "Если мы отказываемся ездить туда на соревнования, то можно завершать профессиональную карьеру".

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