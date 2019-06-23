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Пятая "золотая" медаль: украинцы не оставили шансов соперникам в эстафетных гонках

23 июня, 23:13

Украинские легкоатлеты выиграли две смешанные эстафеты в Минске

Фото: НОК Украины

Украинцы выиграли вторую эстафету на Европейских играх 2019 года в Минске. Ранее наши атлеты стали первыми в смешанной эстафете 4х400 м, а теперь они победили в смешанной комбинированной эстафете (800м – 600м- 400м – 200м). Чемпионами Евроигр стали Евгения Гуцол, Ольга Ляхова, Алексей Поздняков и Яны Качур. Кстати, Поздняков принимал участие и в первом забеге.

"Золотой" забег наши легкоатлеты преодолели за 4.25,02 минуты. Серебряные медали достались команде из Чехии, а "бронзой" довольствовались итальянцы.

Ранее мы писали, что самбисты пополнили копилку Украины шестью медалями на Европейских играх. В заключительный соревновательный день по самбо украинцы завоевали "серебро" и "бронзу".

Вторые в истории Европейские игры завершатся 30 июня. В Играх выступят более 4 тысяч спортсменов из 50 стран, которые разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Сборная Украины отправила в Беларусь около двух сотен атлетов. Флаг Украины на церемонии открытия нес олимпийский чемпион Николай Мильчев. В 2000 году на Играх в Сиднее он завоевал "золото" в стендовой стрельбе.

Напомним, что мы побывали на тренировке украинского легкоатлета Богдана Бондаренко перед стартом на Европейских играх. Он поборется за награды в прыжках в высоту.


Богдан Бондаренко: тренировка в Киеве перед стартом Европейских игр 2019. Фото А.Бойко

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Тег легкая атлетика, медали, Эстафета, Европейские игры

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Сегодня|Спорт

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