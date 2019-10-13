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Радивилов с сумасшедшим прыжком выиграл "бронзу" чемпионата мира: смотрите видео

13 октября, 17:53

Подняться на более высокую ступеньку пьедестала Игорю не дали те же соперники, которые обошли и Верняева

Игорь Радивилов

Игорь Радивилов / Фото: Reuters

Украинский гимнаст Игорь Радивилов завоевал "бронзу" в опорном прыжке на чемпионате мира в немецком Штутгарте. Радивилов в среднем за два прыжка высочайшей сложности сумел набрать 14.754 балла. "Серебро" соревнований взял россиянин Артур Далалоян с результатом 14.933 балла, а золотую медаль забрал еще один представитель РФ Никита Нагорный (14.966).

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Стоит отметить, что именно Далалояну и Нагорному другой украинский гимнаст Олег Верняев ранее уступил в многоборье, также завоевав мировую "бронзу". Как мы писали, та медаль Верняева стала первой для Украины в мужском многоборье на ЧМ за всю историю.

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Также сообщалось, что сборная Украины по спортивной гимнастике взяла лицензии на Олимпиаду в Токио. Пропуск на Игры-2020 команде в составе Олега Верняева, Игоря Радивилова, Петра Пахнюка, Владислава Грико и Евгения Юденкова принесло четвертое место в командной квалификации чемпионата мира.

Напомним, на днях завершилось мировое первенство по легкой атлетике в Катаре. Украина с двумя серебряными наградами заняла 21-е место в общем медальном зачете, опередив 187 сборных.

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спортивная гимнастика Игорь Радивилов опорный прыжок

Источники: Сегодня|Спорт , XSport

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