Самый быстрый человек планеты впервые показал свою дочь, которой дал электрическое имя

Теперь в семье ямайского спринтера уже две Молнии

Самый быстрый человек планеты легендарный ямайский спринтер Усейн Болт показал фото своей дочери, которая родилась в мае. Восьмикратный олимпийский чемпион, фирменным знаком которого была молния, опубликовал в Twitter фотографию девочки и рассказал, как назвал своего первого ребенка. Ранее мы рассказывали, что Болт стал отцом и показал яркие кадры беременной фотосесси.

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"Олимпия Лайтнинг (Lightning с английского "молния". – Ред.) Болт", – подписал снимок Усейн.

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Напомним, что в конце января Болт объявил о беременности своей невесты, ямайской танцовщицы Каси Беннетт, с которой встречается уже шесть лет. 7 июля девушке исполнилось 30 лет.

Реклама Усейн Болт с невестой Каси Беннетт / Фото: Instagram

Болт завершил карьеру легкоатлета после чемпионата мира 2017 года. Он является обладателем мировых рекордов в беге на 100 метров (9,58 с) и 200 метров (19,19 с). Мы также писали, что самый быстрый человек планеты оригинально призвал соблюдать дистанцию во время пандемии коронавируса. Усейн Болт вспомнил свой легендарный забег.

Ранее самый быстрый человек планеты показал, как готовится стать отцом. 11-кратный чемпион мира опубликовал на своей странице в Instagram видеоролик, где показывает, как учится собирать ребенка на прогулку и укладывать в коляску на примере плюшевого мишки.

Усейн Болт готовится стать отцом Видео: Instagram

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