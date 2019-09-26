"Страшно бежать с парнями": звезда легкой атлетики Анастасия Брызгина – о чемпионате мира в Дохе

Анастасия Брызгина / Фото: Getty Images

Завтра в Дохе стартует чемпионат мира по легкой атлетике. По приезде сборной Украины в Катар мы узнали у нашей бегуньи Анастасии Брызгиной, которая специализируется на эстафете 4х400 метров, о подготовке к мировому первенству и о том, чего ждать от мундиаля.

Читайте также: Легкоатлеты из России поедут на чемпионат мира без флага

- Подготовка к чемпионату мира у нас проходила в Киеве, – начала бронзовая призерка ЧЕ-2017 и чемпионка Европы среди юниоров Анастасия Брызгина. – Нам предлагали сбор за рубежом, в Турции, но мы решили, что у нас довольно тепло, чтобы сделать основную работу здесь. С новым тренером (Владимиром Федорцом. – Авт.) еще немножко знакомимся. Уже началась довольно серьезная работа на будущее. Она совсем поменялась. Мне это нравится, как и все новое. Стало больше силовой работы, работаем над техникой. Ничего сверхъестественного мы не успели сделать, да и не планировали за такое короткое время форсировать подготовку. Просто решили поддержать ту форму, которая есть, и, может, даже немного ее улучшить. У нас было чуть больше месяца после чемпионата Украины: мы отдохнули, и я думаю, что здесь покажу достойный результат в эстафетном беге.

- Кто ваши главные конкурентки?

- В женской эстафете сильные команды Польши, Великобритании, США. Они очень пошли вперед по результатам. И состав у них сильный. Так же, думаю, будет и в микст-эстафете: почти те же участники. Мы будем, как обычно, соревноваться со всеми европейскими странами: Италией, Францией, Германией, Швейцарией. Будем, конечно, бороться за выход в финал в обеих эстафетах.

Реклама

Читайте также: "Переплюнула Брюса Уилиса в "Крепком орешке": Юлия Левченко взяла "золото" и установила личный рекорд

- Что тяжелее – личные виды или эстафета?

- Одинаково тяжело, но на личный и командный виды очень разные настрои. В индивидуальных все зависит только от тебя, ты знаешь свой бег, свое сегодняшнее состояние, а в эстафетах каждый человек очень боится подвести команду, например, на передаче или в скорости. Команда – это одно целое, все идут к одному результату. Мне нравится, когда удается сделать все эти виды на одном старте. Иногда ноешь: вот, после двух-трех личных кругов – еще два – эстафеты! Но это круто: ты уже разбегалась, и когда хорошо выступила в личных, то на эстафету заряжаешься еще больше. Микст я бежала только один раз – в Минске в прошлом году. Это не то чтобы сложно, но немного страшно, потому что девочки чувствуют друг друга, знают свой темп, но еще тогда не знали, что ожидать от парней. Скорости совсем другие были. По миксту еще не решили, буду ли я бежать его в Дохе, а женскую – точно.

- Какой этап в эстафете для вас наиболее комфортный?

- Больше всего люблю бежать 4-й и 3-й. Особенно когда круто готова и когда сильная команда. Не люблю первый. Бежала его в Быдгоще – очень не понравилось, некомфортно себя чувствовала. Я не очень хорошо бегу со старта, с мертвой точки. Готова тут бежать первый, если нужно. Но я больше люблю вливаться в ритм со всеми, сохранять и накапливать отрыв.

Читайте также: Сергей Бубка сохранил высокий пост в Международной ассоциации легкоатлетических федераций

- Как вас встретила Доха?

- В Дохе нас встретили болельщики. Нам сказали в аэропорту перед выходом, что будет украинская диаспора, но мы такого даже не ожидали! Встретили круто: с песнями, плакатами, флагами. Я даже не знала, что в Дохе такое большое количество болельщиков и вообще украинцев, которые интересуются спортом. Сказали, что будут приходить на соревнования.

Читайте также: "Не Мбокани ли это?": Кастер Семеню, подавшуюся в футбол, сравнили с экс-игроком "Динамо"

- К чемпионату на стадионе установили охлаждающую систему. Успели почувствовать эффект?

- Пока почувствовали только сильный перепад между улицей и отелем. В комнате кондиционер на 16-17 градусов, а на улице – 30-40. В следующие дни, думаю, нужно брать с собой и шорты, и костюм теплый, и шапку даже, потому что я такая, что мерзну сильно!

ТОП-10 популярных украинских спортсменов в Instagram

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама