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Токио не сдается: хозяева Олимпиады сделали заявление о риске отмены Игр из-за коронавируса

27 февраля, 15:08

Оргкомитет Олимпийских игр делает все для безопасности соревнований: "Но ничего нельзя спрогнозировать"

Глава оргкомитета Олимпийских игр-2020 в Токио Тосиро Муто прокомментировал слова члена Международного олимпийского комитета Ричарда Паунда о том, что Игры-2020 могут отменить, если ситуация с коронавирусом не пойдет на спад в ближайшие два месяца. Напомним, соревнования должны пройти с 24 июля по 9 августа.

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"Наша основная мысль заключается в том, что мы продолжаем подготовку к Олимпиаде и Паралимпиаде согласно установленному плану. Пока ситуацию с коронавирусом трудно спрогнозировать, но мы примем все меры, чтобы Игры были безопасными, – заявил Тосиро Муто. – Никогда не слышали о том, что конец мая – это крайний срок. Когда мы спросили об этом, то получили ответ, что это не позиция МОК"

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"Игры не отменяются. Но даже если Олимпиаду бы отменили, то МОК продолжил бы финансировать спорт и Национальные олимпийские комитеты. Но планов по отмене Игр нет. Мы отменяли Игры в прошлом в военное время… Это просто вопрос наблюдения за ситуацией", – добавил к сказанному главой оргкомитета Игр-2020 член МОК Джон Коутс

Ранее мы сообщали, что УЕФА из-за коронавируса не исключает отмены Евро-2020. Такое заявление сделал вице-президент Европейского футбольного союза Мишель Ува.

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Олимпиада-2020 коронавирус

Источник: ua.tribuna.com

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