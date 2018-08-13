Украина заняла восьмое место в медальном зачете объединенного чемпионата Европы
Наши спортсмены завоевали 26 медалей
Вчера закончился первый объединенный чемпионат Европы по семи видам спорта: Украина заняла восьмое место в медальном зачете с 26 наградами.
В беге на 800 метров на пьедестал вдвоем забрались Наталья Прищепа, первая, кто смог защитить титул на этой дистанции, и "бронзовая" Ольга Ляховая. Позже Наталья поблагодарила тренера Андрея Попеляева за то, что "поставил меня на ноги (мультиками)... слушал мои возмущения, крики, маты, видел слезы на жестких тренировках, не знал, с какой стороны подойти, чтобы мне воду по фэншую подать. Мы долго работали, и не зря. Спасибо, Coach".
Кстати, именно Прищепа в квалификации помогла бельгийке Рене Эйкенс дойти до финиша, когда та упала во время забега.
А прыгунья в длину Марина Бех взяла дебютное "серебро". На трибунах ее поддерживал жених, пловец Михаил Романчук, уже двукратный чемпион Европы.
Неожиданно провально выступила "высотница" Юлия Левченко: 1,91 метра и девятое место.
Зажигательным танцем запомнилась фанатам украинка Ирина Климец, которая ярко отпраздновала выход в финал соревнований в метании молота. Там Климец показала результат 68,11 метра и заняла лишь 11-е место.
Медальный зачет объединенного чемпионата Европы
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