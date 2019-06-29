Украинская легкоатлетка Качур: "Белорусы кричат нам: "Украинцы – братья". Они нас любят, уважают"

Украинские легкоатлеты выиграли первые соревнования с DNA и исполнили самое громкое "Ще не вмерла" на этих Играх

Яна Качур. Фото: Reuters

Такого громкого "Ще не вмерла" эти Европейские игры еще не слышали! Вчера на стадионе "Динамо" гимн пел целый хор украинских легкоатлетов, ведь сборная в полном составе завоевала командное "золото", в тяжелом противостоянии обыграв дышащую в спину Беларусь. В отличии от первых дней соревнований, трибуны ломились от количества людей в предвкушении баттла. А один из секторов, ближе к прыжкам в высоту, экипировался шариками цветов белорусского флага.

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За эту неделю легкоатлеты словно побывали здесь в разные времена года. Каждый из трех дней для украинцев прошел в абсолютно разных погодных условиях: от соревнований теплым летним вечерком до беганья и прыганья по лужам под проливным дождем и холодного финала с ветром. Но что неизменно, так это горящий в верхнем углу стадиона огонь Игр.

На этот раз о формате новой динамической легкой атлетики (DNA), придуманной специально для Игр в Минске, уже мало кто задумывался. То ли привыкли за неделю, то ли действительно все было настолько динамично и захватывающе, что уже и некогда было заморачиваться диковинными правилами.

Украина захватила лидерство с самого первого вида. Как и в квалификации, все начиналось со стометровки Сергея Смелика. Только на этот раз обошлось без ряда фальстартов, из-за которых несколько раз подряд откладывалось начало украинской борьбы в первый день соревнований. С 10,44 секунды Сергей сразу же принес нам 12 очков. Спринтерша Кристина Стуй добавила еще восемь с третьим результатом в беге на 100 м – после белоруски Кристины Тимановской и итальянки Йоханелис Эрреры-Абреу.

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Бронзовая призерка личных соревнований Марина Бех-Романчук на этот раз была лучшей в прыжках в длину, победив во всех трех дуэлях. Вторая, правда, была упрощенной. Там против украинки выступала итальянка Джулия Латини, которая на самом деле вовсе не прыгунья. Спортсменка специализируется на беге, но ей пришлось заменить коллегу по команде Лауру Страти, которая на днях травмировалась. Латини свою попытку не выполнила, и Марине просто нужно было сделать прыжок без заступа. А вот на третий украинка собралась серьезно и выдала прыжок 6,79 м, что до следующих Игр останется рекордом DNA. А может и насовсем, если в Кракове от такого формата соревнований откажутся.

Чуть хуже, чем в личном первенстве, пробежала смешанная эстафета 4х400 м: на последних секундах нас обогнала Беларусь. Уступили всего 0,07 с, но это стоило двух баллов. В "золотом" составе, кстати, произошла замена: Станислава Сеника, получившего повреждение, на последнем этапе сменил Олег Миронец. Стартовал, как и в первый день, Даниил Даниленко, а средние этапы достались девушкам – Татьяне Мельник и Анне Рыжиковой, которые в честь финала заплели в волосы сине-желтые ленты.

Анна Гацко-Федусова стала четвертой в метании копья, где не было равных белоруске Татьяне Холодович. А Артем Шаматрин – третьим в беге с барьерами на 110 м. И здесь первым оказался белорус – Виталий Парахонка. Хозяева все больше сокращали отставание от лидировавшей все это время Украины. И после того, как в беге с барьерами на 100 м Анна Плотицына финишировала третьей, а белоруска Эльвира Герман – первой, нас разделяло всего два очка.

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Оставался последний этап перед решающей эстафетой – прыжки в высоту. Андрей Проценко, заменивший в двух последних раундах Богдана Бондаренко, взял высоту 2,16 м, оступился на 2,19 и в дуэли с местным фаворитом Максимом Недосековым, которого поддерживал весь стадион, рискнул и пошел на 2,24. И взял ее! Вот только белорус заявил на сантиметр больше. Прыжок – и планка тоже остается на месте! Недосеков – 12 очков, Проценко – 10. И Украина с Белорусью выходят на финальный пасьют с одинаковым результатом – 74 балла.

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Все решала необычная эстафета на 800 + 600 + 400 + 200 метров, где лидеры стартовали в одно время, оставив за спиной разбираться с "бронзой" Чехию и Германию. После первого отрезка Евгений Гуцол одновременно с Яном Сломой передали палочку своим партнершам. Зрители тем временем орали во все горло и бурно реагировали на малейшие изменения в дистанции между двумя топ-командами. Наша Ольга Ляховая начала нарабатывать отрыв, и Алексей Поздняков принял у нее эстафету уже первым. Преимущество нарастало, и последней украинке Яне Качур главное было, его не растерять. Все получилось – Кристина Тимановская так и не смогла ее догнать, и Украина триумфально завершила эстафету и, в итоге, соревнование на первом месте. Третьей стала Германия.

После награждения наших чемпионов мы пообщались с финишеркой Яной Качур, поставившей в этом действии красивую жирную точку.

"Эмоции просто зашкаливают! – делилась экспрессивная бегунья. – Чувствовался такой накал, такая борьба! До последнего метра я не сдавалась, понимала, что на мне вся ответственность. Конечно, я благодарна команде, которая приложила максимум усилий, чтобы мы финишировали с маленьким отрывчиком. Нервничала ли я, когда белорусы подошли к нам вплотную? Я вам скажу, что я начала нервничать, как только мы стартанули. Понимала, что в полуфинале у нас был гандикап. А в этот день я еще сутра чувствовала, что будет напряженная борьба и что Беларусь нам просто так не отдаст "золото". Они большие молодцы, сильные соперники. Мне, наверное, было тяжелее всего, потому что пришлось переживать и целых 800 метров, и 600, и 400 – вот эти четыре минуты я была в таком напряженном состоянии! Мне сейчас бежать, а на последнем этапе у них Кристина Тимановская, очень сильная девушка. Я ее давно знаю, очень уважаю. Мы еще до начала соревнований знали, что Беларусь будет главной конкуренткой".

"Все знали", – подтвердила стоявшая рядом Татьяна Мельник. "Я была уверена на 100%, что первыми будут стартовать белорусы, – продолжила Яна. – Ведь у них сильные личные виды – высота, копье, барьеры, спринт… Знали, что нам нужно будет попотеть. Стадион был забитый. Но не первый раз слышу, что белорусы кричат нам: "Украинцы – братья". Они нас любят, уважают. Конечно, все пришли поддержать свою родную страну Беларусь, но когда меня выпустили на дорожку, я видела флаги Украины. Это придавало уверенности, сил – просто нереально! Заряжало еще больше.

У меня есть маленькая травма, но когда начала бежать, забыла уже про все травмы, про все на свете! Просто слышала, как шалеют трибуны. Я не чувствовала ног! Летела к той прямой и иногда посматривала на экран: ну где там тот финиш? Ну где?! Какая травма? Малой ягодичной мышцы. Появилась буквально месяц-полтора назад. В последние дни настойчиво работаю над ней, лечу, но она дает свое. Сейчас нужно быстрее реабилитироваться, потому что 11-14 июля будет проходить чемпионат Европы до 23 лет, где я буду выступать на 200 м.

В Минске мы провели три бега, и во всех трех у нас были разные условия и разные соперники. Мне кажется, в первый день погода была более адекватной, расположенной к нам. А в полуфинале, когда пошел тот ливень… Я стояла, и у меня текло все! Моя прическа тяжелая, – показала Яна на свои длинные волосы, заплетенные в сиреневые косички. – А когда она намокла, я чувствовала, что она мне килограмм добавила! Смотрела вниз и не понимала, где дорожка, где линии – все было в лужах, так много воды! Очень переживала, чтобы в правильном коридоре принять эстафету. А в финале, когда вышли утром на разминку, был ужасный ветер, так холодно. Боялась травмироваться. Но понимали, что погода для всех будет одинаковая.

Минск мне очень нравится, а после этого дня он мне в три раза больше нравится! Я тут не впервые, уже, наверное, раз пятый-шестой. Я и в маленьком возрасте на соревнования приезжала, в прошлом году тут была. Организация на высшем уровне, все продуманно, четко, без ошибок. Стадион – перфекто! Шикарный. Ноги мои просто обожают такую жесткую дорожку. Трибуны, атмосфера – очень классно".





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