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"Так у кого медаль?": полный хаос легкой атлетики – на Евроиграх в Минске

24 июня, 17:11

Несмотря на пустые трибуны минского стадиона "Динамо", украинские хедлайнеры всех порвали

Фото: НОК Украины

Европейские игры в Минске – в разгаре. Но прибегаешь на стадион "Динамо" после художественной гимнастики, чтобы успеть на последнюю группу легкоатлетов – а народ уже массово расходится по домам. Стюарды озадачились: "А куда это все?" Но здесь и в стартовые протоколы заглядывать не нужно: и так понятно, что белорусы отпрыгали и отбегали в предыдущей группе. В итоге, последние атлеты выступали уже при почти пустых трибунах.

Фото – НОК Украины

Но украинцев это не особо смутило: "сине-желтые", как настоящие хедлайнеры, порвали всех и завоевали путевку сразу в командный полуфинал как лучшая сборная четвертой группы. Вот только сами соревнования получились крайне странными. Если кто-то и думал, что освоил правила динамической атлетики, главного эксперимента нынешних Игр, до их старта, то на месте все поняли, что ничего не поняли. Отовсюду только и слышно было: "Что происходит?", "Так у кого медаль?", "Это он что, прыгнул ниже, но по результатам все равно выше?!"

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В общем, очень запутанные и нелогичные правила – интересная добавка в плане зрелищности, но не совсем справедливая. Ведь многие сильные спортсмены оказались ниже слабых, хоть и выступили лучше. Дело в том, что очки разыгрывались не с учетом общей картины всех участников, а только внутри группы. В отдельных же дисциплинах, например, прыжках в высоту и длину, спортсменов делили на пары, и кто был лучше среди двоих, тот и получал баллы. В общем, это все очень сложно, но главное, что под конец таки дошло, что у Украины в этой истории получился неплохой набор медалей.

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Самые-самые у нас – смешанные эстафеты. Взяли по "золоту" в миксте 4х400 м ( Даниил Даниленко, Татьяна Мельник, Станислав Сеник и Анна Рыжикова) и комбинированной эстафете (Евгений Гуцол, Ольга Ляховая, Алексей Поздняков и Яна Качур). Комбо, кстати, – это тоже новшество и креатив Минска. Здесь объединились бегуны разных специализаций, которые поочередно бежали 800, 600, 400 и 200 метров. "Серебро" добыла Анна Плотицина, став второй в беге с барьерами на 100 м. И по "бронзе" – у прыгунов. У Марины Бех-Романчук – в длину, у Богдана Бондаренко – в высоту. С Бондом вообще обидно вышло. После удачной высоты 2,21 м решил рисковать и пробовал 2,28 м, но дважды мазал. На финальной попытке планка сдалась буквально в последний момент, и Богдан отдал очки датчанину Симону Хансену, прыгавшему всего 1,94 м. Тот, кстати, и не прыгун особо: в последнее время выступает как бегун.

Фото – НОК Украины

Как сообщалось ранее, министр озвучил суммы призовых для украинских спортсменов за медали Европейских игр-2019. За первое место - 50 000 грн, за второе место - 40 000 грн, за третье место - 25 000 грн. Если один спортсмен завоевал несколько наград, он получит заслуженные призовые за каждую из них.

Также мы писали, что на Европейских играх произошло уникальное событие: мама и сын вместе завоевали медаль. Нино Салуквадзе и Цотнэ Мачавариани выиграли "бронзу" в соревновании по стрельбе.

Смотрите победный прыжок Ярославы Магучих на этапе Бриллиантовой лиги


Ярослава Магучих, прыжок на Бриллиантовой лиге

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Тег легкая атлетика, Европейские игры

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АВТОР:

Катерина Макаревская

Источник:

Сегодня|Спорт

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