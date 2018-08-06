Украинские спортсмены продолжают собирать медали на чемпионате Европы в Глазго

Украинские синхронистки выиграли свою пятую медаль чемпионата Европы-2018. В командной технической программе украинки выступали в составе Марии Алексеевой, Александры Кашубы, Яны Нарежной, Алины Шинкаренко, Владиславы Алексеевой, Александры Коваленко, Анастасии Савчук и Елизаветы Яхно

Наши девчонки набрали 90.7439 балла (27.5000 – исполнение, 27.8000 – впечатление, 35.4439 – сложность) и на 3.8561 очка отстали от россиянок, которые выиграли свое пятое "золото" в Глазго.

Отметим, что Елизавета Яхно принимала участие во всех медальных выступлениях сборной Украины на чемпионате Европы. 7 августа состоится последний день соревновательной программы континентального первенства в рамках которого выступят дуэты, миксты и одиночки в произвольной программе.

Ранее чемпионом Европы стал украинец Михаил Романчук, который первым финишировал на дистанции 400 метров вольным стилем. Надо сказать, что у Михаила будет еще возможность выиграть континентальные награды. Он выступит в Глазго на дистанциях 800 м свободным стилем.

Вчера Михаил Романчук завоевал еще одну медаль на чемпионате Европы по плаванию. Украинец менее секунды проиграл победителю заплыва Флориану Веллброку.

украинские синхронистки стали чемпионками Европы в комбинации. Наша команда заняла место на пьедестале между итальянками и испанками. Сегодня. Наша команда заняла место на пьедестале между итальянками и испанками.

А перед этим украинка Димченко завоевала "бронзу" на чемпионате Европы по гребле. Украинка упустила второе место после просмотра "фотофиниша".