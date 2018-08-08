Украинский дуэт завоевал "бронзу" чемипоната Европы в синхронных прыжках с трамплина

Сегодня, 20:10

Украинцы уступили лишь британской паре и немцам 

Фото AFP
Фото AFP

Украинский дуэт Виктория Кесарь и Станислав Олиферчик стал бронзовым призером чемпионата Европы 2018 года в Глазго. В финале соревнований по синхронным прыжкам с трехметрового трамплина в смешанных командах Кесарь и Олиферчик набрали 291.81 балла.

Украинцы уступили лишь британской паре Грейс Рид/Росс Хаслам (308.67 баллов) и немцам Тине Пунзель и Лу Массенбергу (313.50 баллов).

Сегодня Михаил Романчук стал двукратным чемпионом Европы по плаваниюУкраинец завоевал уже третью медаль на континентальном первенстве в Шотландии.

Ранее чемпионом Европы стал украинец Михаил Романчук, который первым финишировал на дистанции 400 метров вольным стилем. Надо сказать, что у Михаила будет еще возможность выиграть континентальные награды. Он выступит в Глазго на дистанциях 800 м свободным стилем.

Позже Михаил Романчук завоевал еще одну медаль на чемпионате Европы по плаванию. Украинец менее секунды проиграл победителю заплыва Флориану Веллброку.

Ранее вчера Марьян Закальницкий завоевал "золото" чемпионата Европы в ходьбе на 50 километров.
медаль, Чемпионат Европы, прыжки с трамплина, Виктория Кесарь, Станислав Олефирчик

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Источник:

sport.ua

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