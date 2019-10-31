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Верняев уже дважды озолотился в Швейцарии, но еще собирается в Цюрих

31 октября, 13:52

Украинка Варинская оставила всех за спиной в вольных упражнениях

Олег Верняев

Олег Верняев / Фото: Instagram

Три золотые медали и одну бронзовую везут украинские гимнасты с 36-го "Мемориала Артура Гандера", который проходил в Швейцарии. Олимпийский чемпион Олег Верняев сделал золотой дубль, выиграв многоборье и свои коронные брусья. Ранее мы писали, что Верняев завоевал первую медаль в многоборье в истории Украины. "Еще одна победа в личную копилку. Отличный турнир с сильнейшими гимнастами мира! Всем спасибо, следующая остановка Цюрих", – прокомментировал свое фото на награждении Верняев.

Читайте также: Зал взорвался овациями! Верняев стал чемпионом мира в упражнениях на параллельных брусьях

А призер Европейских игр-2019 в Минске Диана Варинская после третьего места в многоборье выиграла награду высшей пробы в вольных упражнениях. Ранее у нас выходило интервью с Варинской: "Прозвище? Массажист называет Вареником".

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Как мы уже сообщали, знаменитая украинская гимнастка с ноги закрыла багажник. Бронзовая призерка Олимпиады-2016 Анна Ризатдинова захлопнула багажник машины с ноги каблуком, продемонстрировав эффектнейший вертикальный шпагат.

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гимнастика Олег Верняев Диана Варинская

Источник: Сегодня|Спорт

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