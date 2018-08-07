Вторую медаль чемпионата Европы по легкой атлетике Украине принесла Алина Цвилий

Украинка лидировала по ходу гонки, но удержать лидерство не сумела

Украинская легкоатлетка Алина Цвилий принесла сборной Украины вторую медаль чемпионата Европы по легкой атлетике, который проходит в Берлине (Германия). 23-летняя украинка вышла на второе место после 12 км дистанции и даже сумела пробиться в лидеры на отметке 34 км, но не смогла удержать лидерство.

Впрочем, это не помешало ей установить новый рекорд Украины в спортивной ходьбе на 50 км – 4:12.44 – и завоевать дебютную в карьере медаль чемпионата Европы – "серебро". Первое место осталось за действующей чемпионкой мира, 38-летней португалкой Инеш Энрикеш, которая опередила Цвилий на 3 минуты и 23 секунды.

Также на этой дистанции выступали украинки Кристина Юдкина и Васылына Витовщик, которые установили свои личные рекорды и заняли четвертое и пятое места.

Ранее сегодня Марьян Закальницкий завоевал "золото" чемпионата Европы в ходьбе на 50 километров.

Напомним, что сегодня украинки завоевали еще одно "серебро" чемпионата Европы в синхронном плавании. Елизавета Яхно и Анастасия Савчук заняли второе место в произвольной программе дуэтов.

Ранее сегодня украинка выиграла серебряную медаль в велоспорте на чемпионате Европы. Для Елены Стариковой это второе "серебро" на проходящем ЧЕ.

Напомним, что в Киеве пройдет чемпионат Европы по прыжкам в воду в 2019 году. Такое решение было принято сегодня Европейской лигой плавания.