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"Я их убил! Я их укокошил!": дзюдоист Георгий Зантарая от души – о своей победе на Европейских играх

22 июня, 23:16

Украинский чемпион европейской Олимпиады признался: "Еще на зарядке понял – я их всех порву!"

Георгий Зантарая
Георгий Зантарая. Фото: AFP

Украинский дзюдоист Георгий Зантарая, в субботу завоевавший "золото" Европейских игр в Минске, поделился своими эмоциями от выступлений. Напомним, четыре из пяти своих схваток в столице Беларуси украинский Мистер Иппон выиграл досрочно. Причем за победу Зантарая получил сразу две золотые медали. Так как у дзюдоистов эти соревнования одновременно являются и чемпионатом Европы, то во время церемонии награждения Георгию вручили "золото" от организаторов Европейских игр, а также "золото" от Европейского союза дзюдо.

"Я их убил всех. Я их укокошил только так! – рассказал о своей "золотой" субботе Георгий Зантарая. – День начинался неплохо: я позавтракал, потом на зарядку пришел и понял, что я очень крутой и я сегодня всех порву. И у меня это сегодня получилось. Только с белорусом я отборолся на полпопеды, а так все схватки выиграл иппоном. Честно, я больше переживал за полуфинал, потому что там в соперниках был молодой грузин. Хороший парень, который на последних соревнованиях показывал неплохой результат. Я переживал за этот бой. С итальянцем в финале у меня была уверенность, что я выиграю".

"Дальше у меня в планах – чемпионат мира. Это единственное, что плохо, когда два серьезных старта идут подряд. Чемпионат мира в Японии будет одним из самых главных стартов. Но, кстати, эти соревнования в Минске также важны, потому что это были "неплохие" Олимпийские игры", – заключил Георгий Зантарая.

Как мы писали ранее, Украина завоевала третье "золото" Евроигр за сутки: самбистка Анастасия Сапсай оказалась вне конкуренции в самой престижной весовой категории – свыше 80 кг. В финальном поединке 25-летняя украинка не оставила никаких шансов грузинке Елене Кабадзе, одолев ее со счетом 4:0.

Также сообщалось, что Европейские игры-2023 пройдут в десяти часах езды от Киева. 50 поднятых рук принесли польскому Кракову право проведения следующей Олимпиады для Европы.

Напомним, что мы побывали на тренировке украинского легкоатлета Богдана Бондаренко перед стартом на Европейских играх. Он поборется за награды в прыжках в высоту.


Богдан Бондаренко: тренировка в Киеве перед стартом Европейских игр 2019. Фото А.Бойко

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Тег дзюдо, Европейские игры, Георгий Зантарая

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XSport

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