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17-летняя украинка проиграла в юниорском Итоговом турнире

27 октября, 09:18

Дарья Снигур уступила представительнице Франции

Дарья Снигур

Дарья Снигур / Фото: Reuters

Украинская теннисистка Дарья Снигур сыграла с француженкой Диан Парри в финале юниорского Итогового турнира Tour Junior Finals в китайском Чэнду.

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Француженка одержала уверенную победу в двух сетах. Матч продолжался всего 58 минут и закончился со счетом 1:6, 3:6.

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17-ти летняя Дарья Снигур стала второй украинкой, которая сыграла в финале юниорского Итогового турнира. В 2017 году чемпионкой соревнований стала Марта Костюк.

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Напомним, что в июле Снигур обыграла Парри в полуфинале травяного турнира первой категории в Рохэмптоне.

Как мы писали ранее, первая ракетка Украины Элина Cвитолина на стиле прибыла в Китай защищать титул чемпионки мира по теннису. Год назад украинке на нашлось равных в Сингапуре. Подтверждать королевское звание Элина будет в Поднебесной.

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теннис теннисистка Дарья Снигур

Источник: Сегодня|Спорт

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