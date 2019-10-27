17-летняя украинка проиграла в юниорском Итоговом турнире

Дарья Снигур / Фото: Reuters

Украинская теннисистка Дарья Снигур сыграла с француженкой Диан Парри в финале юниорского Итогового турнира Tour Junior Finals в китайском Чэнду.

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Француженка одержала уверенную победу в двух сетах. Матч продолжался всего 58 минут и закончился со счетом 1:6, 3:6.

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17-ти летняя Дарья Снигур стала второй украинкой, которая сыграла в финале юниорского Итогового турнира. В 2017 году чемпионкой соревнований стала Марта Костюк.

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Напомним, что в июле Снигур обыграла Парри в полуфинале травяного турнира первой категории в Рохэмптоне.

Как мы писали ранее, первая ракетка Украины Элина Cвитолина на стиле прибыла в Китай защищать титул чемпионки мира по теннису. Год назад украинке на нашлось равных в Сингапуре. Подтверждать королевское звание Элина будет в Поднебесной.

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