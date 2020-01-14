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Австралийский дым давит на украинцев: теннисистка Завацкая пожаловалась на головную боль

14 января, 16:39

Наша участница Australian Open призналась, что уже четвертые сутки страдает в Мельбурне из-за пожаров

Катарина Завацкая

Катарина Завацкая / Фото: Facebook

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Украинская теннисистка Катарина Завацкая также посетовала на загрязнение воздуха во время выступления на Australian Open. Ранее другая теннисистка чуть не потеряла сознание из-за смога в Австралии. В Мельбурне плохо стало Далиле Якупович.

Катарина Завацкая

Катарина Завацкая / Фото: Instagram

"Очень непросто. Голова болит четвертый день, очень тяжело, – призналась выступающая в Австралии Катарина Завацкая. – Сегодня я тренировалась на закрытом корте, и все равно внутри собралось много дыма. Поэтому даже не знаю, как сегодня они поставили матчи, потому что для игроков это очень опасно. Говорят, завтра будет лучше"

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Как мы уже сообщали,Стаховский первым из украинцев победил на Australian Open в задымленном Мельбурне. Лучший наш теннисист переиграл словенца Блажа Ролу в двух партиях.

Кроме того, мы рассказывали, что Свитолина переживает, как бы на "Шлеме" в Австралии из-за пожаров не случилось что-то плохое. Ведущая украинская теннисистка также не на шутку встревожена серьезной загрязненностью воздуха в Мельбурне.

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Австралия теннис Australian Open Катарина Завацкая

Источник: Большой теннис Украины

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