Барти, Квитова и сенсация из Туниса сыграют в четвертьфинале Australian Open

Петра Квитова / Фото: Getty Images

Чешская теннисистка Петра Квитова стала первой четвертьфиналисткой турнира "Большого шлема" Australian Open. В 1/8 финала турнира восьмая ракетка мира разобралась с Марией Саккари из Греции, занимающей 23-е место в рейтинге WTA – 6:7, 6:3, 6:2. Матч продлился 2 часа и 16 минут.

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В следующем матче она встретится с первой ракеткой мира австралийкой Эшли Барти, которая обыграла 19-м номер рейтинга WTA американку Элисон Риск – 6:3, 1:6, 6:4. Поединок продлился 1 час и 38 минут.

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Также уже известна другая пара четвертьфиналисток. Американка София Кенин за 2 часа и 11 минут сломила сопротивление своей соотечественницы Кори Гауфф (6:7, 6:3, 6:0), которая на этом турнире сотворила две сенсации, выбив Венус Уильямс и Наоми Осаку.

Ее соперницей в 1/4 финала станет еще одна сенсация турнира Унс Джабир из Туниса. 78-я ракетка мира уже завершила карьеру Каролин Возняцки, а сегодня обыграла обидчицу Серены Уильямс китаянку Цян Ван – 7:6, 6:1.

Напомним, что украинцев на Australian Open не осталось. Вчера лучшая теннисистка нашей страны Элина Свитолина на глазах у Монфиса была разгромлена экс-первой ракеткой мира Гарбинье Мугурусой. А ведь турнир для Элины начинался довольно успешно:

Кстати, Федерер и Миллман выдали сумасшедший четырехчасовой триллер, после которого болельщики аплодировали им стоя. Швейцарец в решающем тай-брейке обыграл Миллмана и вышел в четвертьфинал.

Все подробности в спецтеме Australian Open 2020

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