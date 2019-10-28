"Бьянка уже сняла обувь, у Симоны – волдыри": рубка соперниц Свитолиной на Итоговом

Симона Халеп / Фото: Reuters

Румынка Симона Халеп стала победительницей второго матча Пурпурной группы на Итоговом турнире WTA в китайском Шэньчжэне. Некогда первая ракетка мира в тяжелом трехсетовом противостоянии таки дожала канадскую теннисистку Бьянку Андрееску 3:6, 7:6 (6), 6:3. В первом поединке этой же группы украинка Свитолина обыграла вторую ракетку мира чешку Плишкову.

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Нельзя не отметить отличную физическую и моральную готовность Халеп, которая не опустила рук после потери первого сета 3:6, выдержала напряжение тайбрейка во втором, и в третьем довела дело до победы. Хотя надо отметить, что у Бьянки были проблемы со спиной и на корт пришлось вызвать физиотерапевта. "Этот матч, Халеп – Андрееску – это просто финал WTA Finals", – написала впечатленная игрой теннисисток легендарная американка Крис Эверт. Выбирайте также Мисс Итогового чемпионата.

"Отличный матч! Великолепные очки, отличное движение, конкурентоспособность просто супер! И ох, как драматично! Бьянка уже сняла обувь, у Симоны – волдыри. Ой, подождите, теперь у Бьянки проблема со спиной! О мой Бог, это драма!", – не могла сдержать эмоций бывшая первая ракетка мира в парном разряде австралийка Ренне Стаббс. Ранее мы писали, что выиграть супертурнир в Китае Элине поможет кварцевый песок.

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