Цуренко уступила первой ракетке мира на турнире в Цинциннати

Сегодня, 09:56

Украинская теннисистка прекратила борьбу за трофей на стадии четвертьфинала

Леся Цуренко. Фото AFP
Леся Цуренко. Фото AFP

Украинская теннисистка Леся Цуренко не смогла выйти в полуфинал турнира WTA Premier 5 Western&Southern Open в Цинциннати, США. В четвертьфинальном матче киевлянка уступила первой ракетке мира румынской теннисистке Симоне Халеп – 4:6, 1:6.

В первой партии украинка вела 4:1 и имела четыре возможности сделать еще один брейк и выйти вперед со счетом 5:1. Однако после того, как Цуренко не сумела уйти в отрыв, украинке удалось выиграть всего один гейм.

Ранее сегодня не смогла выйти в полуфинал турнира в Цинциннати Элина Свитолина. Первая ракетка Украины в двух сетах уступила Кики Бертенс из Голландии.

Напомним, что на этой неделе Элина Свитолина покинула топ-5 мирового рейтинга и опустилась на седьмую строчку. На прошлой неделе она не смогла защитить титул на турнире в Монреале.

Кстати, что во время турнира в Канаде Элина Свитолина призвала обучить теннисисток оказанию первой медицинской помощи. Это случилось после того, как в матче с украинкой пострадала румынская теннисистка Михаэла Бузарнеску, которая неудачно упала и порвала связку на ноге.

Добавим, что лучший теннисист Украины перенес операцию и в этом году больше не вернется на корт. Проблемы с кистью Долгополов испытывал с января, но пытался вылечить без хирургического вмешательства.
теннис, Леся Цуренко, Симона Халеп

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Источник:

tennisua.org

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