Джокович и Сампрас не дотягивают: непотопляемый Роджер остается самым денежным на Финалах ATP

На счету швейцарского теннисиста уже более 16 миллионов долларов

Роджер Федерер / Фото: Reuters

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Третья ракетка мира Роджер Федерер продолжает устанавливать рекорды. 38-летний швейцарец, хоть и уступил в полуфинале Итогового турнира 21-летнему греку Циципасу, продолжает оставаться лидером по количеству заработанных призовых на ATP FInals. Ранее мы писали, что победителем Итогового стал Стефанос Циципас, обыгравший в финале австрийца Доминика Тима.

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За свою карьеру Федерер суммарно положил на свой швейцарский счет 16,3 млн долларов, включая 645 000 с последнего турнира. Второе место занимает Новак Джокович с показателем 13,2 миллиона. Тройку замыкает американец Пит Сампрас – 8,2 млн. Победа на Итоговом турнире-2019 принесла 21-летнему греку Стефаносу Циципасу чек на 2,6 миллиона призовых.

Но отдыхать Роджеру некогда – организаторы выставочного матча с участием Федерера в Мексике распродали все билеты за три часа! Швейцарская легенда проведет поединок против прошлогоднего победителя Итогового турнира немца Александра Зверева в Мексике. В свое турне по Латинской Америке Федерер отправится уже завтра.

Мы также рассказывали, что Свитолина возвращается на Родину с благородной миссией. Украинка завершила сезон и собралась искать теннисные таланты дома.

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