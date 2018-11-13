Федерер обыграл Тима на Итоговом турнире ATP

Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал первую победу на Итоговом турнире ATP в Лондоне с призовым фондом в 8,5 миллиона долларов. В матче второго тура 37-летний теннисист обыграл 25-летнего австрийца Доминика Тима – 6:2, 6:3. Ранее мы давали расклады: за кого болеть на Итоговом турнире АТР.

В первом туре группы Лейтона Хьюита Федерер и Тим уступили Нисикори и Андерсону соответственно. А сегодня Андерсон разгромил Нисикори с невероятным счетом. Такое случилось лишь в седьмой раз в истории Итогового турнира ATP. А Нисикори повторил свое самое крупное поражение в карьере.

Напомним, что в Лондоне участники Итогового турнира ATP приехали на церемонию его открытия в Вестминстер на метро."Люди были удивлены, особенно при виде Роджера и Новака", – вспоминал дебютант турнира.

Мы также писали, что Новак Джокович в пятый раз завершит сезон первой ракеткой мира, так как испанец Рафаэль Надаль снялся с турнира в Лондоне из-за травмы. Лучший результат лишь у Пита Сампраса – шесть сезонов на первой строчке рейтинга.