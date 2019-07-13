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Федерер побил "вечный" рекорд Уимблдона: его достижение по эйсам будет держаться многие годы

13 июля, 15:07

Швейцарский теннисист за всю историю своих выступлений на Уимблдоне сделал уже 1405 эйсов

Подача в исполнении Роджера Федерера
Подача в исполнении Роджера Федерера. Фото: AFP

В пятницу состоялась полуфинальная игра Уимблдона в одиночном мужском разряде, в которой встречались уже легендарные теннисисты Роджер Федерер и Рафаэль Надаль. Матч продолжался чуть более трех часов и закончился победой швейцарца со счетом 7:6, 1:6, 6:3, 6:4. Это был 40-й поединок Федерера и Надаля за всю историю их выступлений.

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После этого матча 37-летний теннисист вышел на первое место по количеству эйсов за всю историю Уимблдона. На счету Федерера на данный момент значатся 1405 подач навылет. Ранее рекорд принадлежал хорватскому гиганту Горану Иванишевичу (рост – 193 сантиметра) – 1397 эйсов. На третьем месте значится американец Пит Сампрас (1095). Из действующих игроков никто и близко не может подобраться к Федереру по этому показателю, так что рекорд останется за швейцарцем еще многие годы.

В финале турнира Федерер сыграет с действующим чемпионом сербом Новаком Джоковичем. Счет по личным встречам 25:22 в пользу Джоковича. Поединок пройдет в воскресенье.

Интересно, что на этом Уимблдоне Федереру покорился еще один невероятный рекорд – он первым в истории провел 400 матчей на турнирах "Большого шлема". Швейцарский теннисист двадцать лет назад дебютировал на Ролан Гаррос.

Ранее мы писали, что Рафаэль Надаль первым попал на Итоговый чемпионат АТР. Испанский теннисист 15-й раз сыграет на турнире, где еще ни разу не побеждал.

Смотрите трюк в исполнении Роджера Федерера на тренировке:


Трюк Роджера Федерера Видео: Twitter

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Тег рекорд, теннисист, Роджер Федерер, эйс, Уимблдон

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