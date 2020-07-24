Свитолина не сможет выиграть Итоговый турнир-2020, а женский тур потеряет 50 миллионов

WTA отменила все турниры в Китае до конца 2020 года

Отмена женского Итогового чемпионата в Шэньчжэне в нынешнем сезоне приведет к потере WTA-туром около 50 миллионов долларов – сообщает Open Court. Правительство Китая запретило проводить международные соревнования до конца 2020-го в связи с пандемией коронавируса, и WTA отменила все турниры в стране до конца года. Тем временем звездная украинская теннисистка не собирается выступать на Открытом чемпионате США.

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По данным источника, WTA Finals приносит в казну тура 40-50% дохода, что составляет около 50 миллионов долларов в год. Также не состоятся турниры в Ухане, Наньчане, Пекине, Чжэнчжоу, Гуанчжоу и Малый итоговый турнир WTA в Чжухае. Из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен в марте и возобновится 3 августа на женском турнире в итальянском Палермо.

Элина Свитолина / Фото: Reuters

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Мужской Итоговый чемпионат должен пройти в Лондоне, и пока организаторы турнира в Великобритании молчат по поводу отмены. Хотя, как мы сообщали ранее, рестарт мужских теннисных турниров вновь перенесли и назвали причины. Сезон, который был прерван Ассоциацией теннисистов-профессионалов (АТР) еще в марте, теперь возобновится не ранее 22 августа.

Напомним, что украинка Элина Свитолина проиграла финал Итогового турнира WTA 2019 года Эшли Барти.

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