Леся Цуренко стартовала с победы на турнире в Монреале с призовым фондом почти в 3 миллиона

Сегодня, 10:13

Следующая соперника украинки определится в поединке Осака - Суарес-Наварро

Леся Цуренко. Фото AFP
Леся Цуренко. Фото AFP

Украинская теннисистка Леся Цуренко уверенно вышла во второй раунд турнира WTA Premier 5 с призовым фондом 2 820 000 долларов Coupe Rogers в Монреале, Канада.

В стартовом матче украинка за 1 час 24 минуты обыграла представительницу Великобритании Кэти Балтер – 6:4, 6:2.

Следующая соперница украинки определится в матче между японской теннисисткой Наоми Осакой (16) и Карлой Суарес-Наварро из Испании. Этот матч состоится сегодня в 19:30.

Мы уже писали, что лучший теннисист Украины не выступит на последнем в сезоне турнире "Большого Шлема" в сезоне. Александр Долгополов не успевает восстановиться от травмы.

Ранее стал известен список украинских теннисистов, которые выступят в квалификации US Open. Украину в отборочном турнире представят пять теннисистов: Сергей Стаховский, Илья Марченко, 16-летняя Марта Костюк, Ангелина Калинина и Катарина Завацкая.

Кстати, украинские сестры-теннисистки Киченок получили утешительный трофей в США. Людмила и Надежда Киченок проиграли в финале турнира в Сан-Хосе.

Еще мы писали, что канадская теннисистка показала фото "457 дней без секса"Эжени Бушар обняла статую мужчины и отметила, что слова про дни без секса – шутка.
теннис, Леся Цуренко

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Источник:

tennisua.org

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