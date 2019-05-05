Лучший теннисист Украины проиграл второй финал подряд

Украинец выступал в дуэте с бельгийцем Рубеном Бемельмансом

Сергей Стаховский. Фото: AFP

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский уступил в финале челленджера в Южной Корее. 33-летний украинец в дуэте с Рубеном Бемельмансом из Бельгии в двух сетах уступил лидерам посева Максу Перселлу и Люку Сэвиллу – 4:6, 6:7(7).

Ранее Стаховский проиграл в финале в финале крупного челленджера в Тайване австрийскому теннисисту Деннису Новаку. Это был первый финал для украинца с лета 2018 года, когда он победил на турнире в британском Илкли.

Напомним, что в начале апреля жена-россиянка родила лучшему украинскому теннисисту козака Алекса. Сергей Стаховский стал многодетным отцом. У него одна дочка и теперь уже двое сыновей.

Ранее футбольный арбитр обвинил теннисиста Стаховского в договорняках. Футбольный арбитр назвал первую ракетку страны "позорищем Украины".

Напомним, недавно Элине Свитолиной пригрозили закрыть дверь в сборную Украины. "Федерация тенниса Украины никого не заставляет играть за национальную команду, – заявил вице-президент организации Евгений Зукин. - Если игрок говорит: "Я не хочу, я не могу", мы не начинаем его заставлять. Хотя для этого есть много рычагов воздействия. Не хочет - не надо"

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