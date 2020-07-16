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Лучшую украинскую теннисистку Элину Свитолину отправили играть в ангар

16 июля, 09:01

Олег Люлька Олег Люлька

Из-за дождя финал берлинского турнира с участием первой ракетки Украины пришлось перенести со среды на пятницу

Финальный матч выставочного теннисного турнира в Берлине, в котором первая ракетка Украины и пятый номер мирового рейтинга Элина Свитолина должна была встретиться с чешкой Петрой Квитовой (№12 WTA), отложен. Причиной такого решения стал дождь. Напомним, ранее в полуфинале Свитолина обыграла латвийку Севастову.

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Финал турнира, который должен был состояться в среду на стадионе имени Штеффи Граф, перенесен на пятницу, 17 июля. Что интересно, встреча Свитолиной и Квитовой состоится в ангаре берлинского аэропорта "Темпельхоф" и будет сыграна на хардовом покрытии.

Ранее мы писали, что Свитолина не собирается выступать на Открытом чемпионате США. "Я не поеду на US Open, но это не окончательное решение. Моей мотивацией поехать в США могла бы стать защита очков. Если бы в WTA сказали, что очки будут снимать, тогда я бы поехала, чтобы не потерять позиции в рейтинге", – отметила Элина.

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Также мы рассказывали, что на днях Свитолина прилегла на высоком балконе в платье с разрезом. Девушка отдыхала в Монако, где у нее имеется свое жилье.

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берлин теннис Элина Свитолина теннисистка

Источник: Сегодня|Спорт

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