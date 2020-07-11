Українська
$ 26,93
30,54
  1. Новости спорта
  2. Новости тенниса

"Пока я спокойно занимался карьерой, многие люди погибли": признание лучшего украинского теннисиста

11 июля, 16:50

Олег Люлька Олег Люлька

Спортсмен Сергей Стаховский рассказал о том, каким образом помогает украинской армии

Первый номер украинского мужского тенниса Сергей Стаховский, проживающий многие годы в Венгрии, рассказал о том, каким образом он помогает украинской армии. Ранее мы писали, что лучшему теннисисту Украины предлагали "слить" матч на Australian Open.

"В рамках возможного помогаю и сейчас, и раньше помогал. Как так вышло? Я узнал через знакомых о проекте "Вернись живым". Я через них передавал кучу вещей. Представители этого проекта были одними из самых активных. Мне нравилась их позиция во всей этой ситуации – с кем мы воюем, за что мы воюем. Почему я начал помогать? Пока я спокойно занимался своей карьерой, многие люди погибли. Многие потеряли детей, родителей. Это минимальное, что я мог сделать", – сказал Сергей Стаховский в эфире "Радио НВ".

Реклама

Сергей Стаховский

Сергей Стаховский / Фото: Федерация тенниса Украины

Читайте также: "Это ненормально. Россия напала на Украину": Сабо проехался по Усику и Ломаченко

Ранее Стаховский высказался об участии Усика и Ломаченко в неоднозначном российском фильме, отметив: "Кто-то из них сказал, что цари ссорятся, а люди умирают. А какие цари? Там регулярные войска России".

Реклама

Также мы писали, что украинскую теннисистку обвинили в расизме после фото с блэкфейсом. Даяна Ястремская угодила в скандал из-за своих кадров в Instagram.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

благотворительность армия теннисист Сергей Стаховский

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Наконец-то! Украинская прима тенниса Свитолина впервые сыграла на турнире после карантина
Наконец-то! Украинская прима тенниса Свитолина впервые сыграла на турнире после карантинаТеннис
Оголила грудь с блэкфейсом: украинскую теннисистку обвинили в расизме (фото)
Оголила грудь с блэкфейсом: украинскую теннисистку обвинили в расизме (фото)Теннис
Главный виновник коронавирусного
Главный виновник коронавирусного "взрыва" в теннисе поборол опасную инфекцию вместе с женойТеннис
Сделала себя сама: украинская прима тенниса попала на обложку бизнес-журнала Forbes
Сделала себя сама: украинская прима тенниса попала на обложку бизнес-журнала ForbesТеннис
Звездная украинская теннисистка разлеглась на высоком балконе в платье с разрезом
Звездная украинская теннисистка разлеглась на высоком балконе в платье с разрезомТеннис
Украинская звезда тенниса засиделась на карантине и проиграла 123-й ракетке мира
Украинская звезда тенниса засиделась на карантине и проиграла 123-й ракетке мираТеннис

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять