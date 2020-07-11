"Пока я спокойно занимался карьерой, многие люди погибли": признание лучшего украинского теннисиста

Первый номер украинского мужского тенниса Сергей Стаховский, проживающий многие годы в Венгрии, рассказал о том, каким образом он помогает украинской армии. Ранее мы писали, что лучшему теннисисту Украины предлагали "слить" матч на Australian Open.

"В рамках возможного помогаю и сейчас, и раньше помогал. Как так вышло? Я узнал через знакомых о проекте "Вернись живым". Я через них передавал кучу вещей. Представители этого проекта были одними из самых активных. Мне нравилась их позиция во всей этой ситуации – с кем мы воюем, за что мы воюем. Почему я начал помогать? Пока я спокойно занимался своей карьерой, многие люди погибли. Многие потеряли детей, родителей. Это минимальное, что я мог сделать", – сказал Сергей Стаховский в эфире "Радио НВ".

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Сергей Стаховский / Фото: Федерация тенниса Украины

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Ранее Стаховский высказался об участии Усика и Ломаченко в неоднозначном российском фильме, отметив: "Кто-то из них сказал, что цари ссорятся, а люди умирают. А какие цари? Там регулярные войска России".

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Также мы писали, что украинскую теннисистку обвинили в расизме после фото с блэкфейсом. Даяна Ястремская угодила в скандал из-за своих кадров в Instagram.

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