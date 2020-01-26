Определилась первая четвертьфинальная пара Australian Open

Милош Раонич и Новак Джокович первыми пробились в 1/4 финала

Новак Джокович. Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

На первом в сезоне турнире "Большого шлема" Открытом чемпионате Австралии проходят матчи 1/8 финала. Первым четвертьфиналистом Australian Open стал канадец Милош Раонич, обыгравший Марина Чилича из Хорватии – 6:4, 6:3, 7:5. Для этого ему понадобилось 2 часа и 17 минут.

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Его соперником в 1/4 финала станет серб Новак Джокович. Вторая ракетка мира без проблем разобрался с Диего Шварцманом из Аргентины – 6:3, 6:4, 6:4. Матч продлился 2 часа и 7 минут.

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Сегодня определятся еще два четвертьфиналиста Australian Open в поединках Сандгрен – Фоньини и Фучович – Федерер.

Напомним, что украинцев на Australian Open не осталось. Вчера лучшая теннисистка нашей страны Элина Свитолина на глазах у Монфиса была разгромлена экс-первой ракеткой мира Гарбинье Мугурусой. А ведь турнир для Элины начинался довольно успешно:

Кстати, Федерер и Миллман выдали сумасшедший четырехчасовой триллер, после которого болельщики аплодировали им стоя. Швейцарец в решающем тай-брейке обыграл Миллмана и вышел в четвертьфинал.

Ранее мы писали, что Свитолина в сине-желтой повязке разобралась с американкой Дэвис на Australian Open. Украинская теннисистка на глазах у Гаэля Монфиса вышла в третий круг.

Все подробности в спецтеме Australian Open 2020

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