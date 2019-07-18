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Полсотни за поражение: US Open обновил собственный рекорд по призовым

18 июля, 22:14

Место в основной сетке турнира уже гарантировал себе четыре украинки

Фото: AFP

Открытый чемпионат США вновь повысил призовые – на этот раз до рекордных 57 миллионов долларов (в прошлом году общий фонд составлял 53 миллиона). Чемпионы одиночных разрядов в 2019 году заработают по 3,85 миллиона (на 50 тысяч больше, чем в прошлом), проигравшие в первом круге – 58 тысяч (54 тысячи год назад).

Участники парного турнира заработают от 17 тысяч долларов (на двоих) за поражение в первом круге до 740 тысяч за титул. Отметим, что за последние 4 года призовые за первый круг US Open возросли на 47%.

US Open в этом году будет проходить с 26 августа по 8 сентября. Квалификация начнется 19 августа. Напомним, что четыре украинки получат путевки в основную сетку последнего турнира "Большого Шлема" в сезоне.

Ранее мы писали, что ради 15-летней теннисистки организаторы US Open нарушат правила. Кори Гауфф получит приглашение в основную сетку турнира "Большого шлема.

Напомним, что победительницей Уимблдона стала румынка Симона Халеп. В Бухаресте Симоне устроили грандиозный прием. На Национальном стадионе торжественное мероприятие посетили 25 тысяч болельщиков.

Напомним, что Украина тоже не осталась без победы на Уимблдоне. Соревнования юниорок выиграла наша Дарья Снигур.

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Тег теннис, призовые, US Open

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