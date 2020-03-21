К противникам проведения Олимпиады-2020 присоединились США

Федерация легкой атлетики США призвала Национальный олимпийский комитет обратиться к Международному олимпийскому комитету с предложением отменить проведение Олимпиады-2020 в Токио в связи с эпидемией коронавируса. В организации отмечают, что здоровье людей должно быть превыше всего. К слову, по прогнозам экспертов Олимпиада-2020 в Токио не начнется в запланированные сроки.

Перед этим отменить Олимпийские игры 2020 года МОК призвала Бразилия. В олимпийском комитете страны считают, что такое решение "просто необходимо в условиях мировой пандемии коронавируса".

Ранее мы писали, что Великобритания отреагировала на проведение Олимпиады-2020: "Нельзя рисковать здоровьем спортсменов".

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Также мы сообщали, что церемония передачи Олимпийского огня Японии прошла в Греции без зрителей. На встречу огня Игр-2020 японцы допустили лишь журналистов и небольшую когорту зрителей.

Смотрите, как Олимпийский огонь прибыл в Японию:

Олимпийский огонь Игр-2020 прибыл в Японию из Греции Видео: Reuters

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