МОК угрожает наказать спортсменов за политические протесты на Олимпиаде-2020 в Токио

У Томаса Баха свежи в памяти демарши на чемпионате мира по плаванию и Панамериканских Играх

Протест Мака Хортона / Фото: Getty Images

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Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах предостерег спортсменов от протеста в любой форме на Олимпиаде-2020. В новогоднем обращении глава МОК призвал спортсменов уважать своих конкурентов в Токио, не проводя политические демонстрации, которые лишь углубляют разногласия. Ранее босс МОК высказался по поводу наказания России и переносе международных турниров в другие страны.

"Олимпийские игры всегда являются глобальной площадкой для спортсменов и их спортивных выступлений. Они не являются и никогда не должны быть платформой для продвижения политических или любых других потенциально противоречивых целей. Мы решительно выступаем против растущей политизации спорта, поскольку только так мы сможем выполнить нашу миссию по объединению всего мира. Спортсмены играют важную роль в соблюдении политического нейтралитета на игровом поле. У подавляющего большинства спортсменов есть широкая поддержка и понимание того, что игровое поле и церемонии награждения не должны стать ареной для политических заявлений или каких-либо акций протеста. Уважать своих коллег-спортсменов также означает уважать их уникальный олимпийский момент и не нужно отвлекать их своими политическими взглядами".

Томас Бах / Фото: AFP

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Беспокойство Баха связано с тем, что на Панамериканских играх 2019 года сборная США протестовала в течение 24 часов, выразив таким образом несогласие с текущей политикой своей страны. Так, бронзовый призер Олимпийских игр рапирист Рас Имбоден встал на колени во время исполнения государственного гимна США, призвав к переменам в Соединенных Штатах, сославшись на расизм, контроль над оружием, плохое обращение с иммигрантами и выступил против политики президента Дональда Трампа.

А метательница молота Гвен Берри на тех же играх подняла правый кулак в знак протеста против Трампа.Имбодена и Берри МОК "приговорил" к 12-месячному испытательному сроку. Если ситуация повторится в Токио, то санкции будут суровыми.

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А на чемпионате мира по водным видам спорта австралиец Мак Хортон и британец Дункан Скотт отказались делить пьедестал с китайцем Сунь Янгом, которого подозревали в употреблении допинга. В ситуации с Янгом Хортон и Скотт протестовали против того, что китаец намеренно разбил пробирки с кровью во время визита допинг-офицера, а FINA его оправдала, разрешив участвовать в чемпионате мира. При этом Международное антидопинговое агентство подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд, требуя восьмилетней дисквалификации пловца.

В связи с этим в МОК постоянно напоминают о правиле номер 50 – о запрете любой демонстрации и политической, религиозной или расовой пропаганде.

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