Ким: мы не сможем запретить людям расстреливать предателей

Глава Николаевской ОВА заявил, что никто не скроется от правосудия

Виталий Ким сообщил, что было уничтожено много информации о территориальной обороне и волонтерах. / Фото: Коллаж: Сегодня, Ракурс

Глава Николаевской ОВА сообщил, что были учтены ошибки Херсонской области и уничтожено большинство информации о территориальной обороне и волонтерах.

Об этом Виталий Ким рассказал в интервью с телеведущей Наташей Влащенко на YouTube-канале "Украина 24".

Реклама

По его словам, работает Служба безопасности Украины, которая арестовывает предателей, однако все равно есть похищение людей. В то же время есть и ответ на дерзкое поведение предателей.

"Сегодня расстрелян российский блоггер в машине. Это значит, что Херсон – это Украина, там есть партизаны, и все равно всех предателей будут казнить. Я не боюсь этого слова, это так и будет. И людям мы не сможем запретить расстреливать предателей, из-за которых гибнут наши люди", – сказал Виталий Ким.

Глава ОВА отметил, что сейчас есть много хороших IT-специалистов, отслеживающих немало информации:

"Очень большие базы, мы работаем с этими данными. Сейчас время больших технологий, соцсети, все как на ладони, и всех мы видим. Никто не скроется от правосудия", – подытожил Ким.

Реклама

Напомним, российские военные в очередной раз устроили обстрел Николаева, в результате чего ранения получили три человека, один скончался на больничной койке.

Читайте также: