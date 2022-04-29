Медведчук не нужен Путину – Подоляк

Предложение об обмене Медведчука, до сих пор остается на столе переговоров вместе с другими вариантами эвакуации

Обменять Медведчука на украинских военных не получилось / Фото: Коллаж: Сегодня

РФ не хочет проводить переговоры в Мариуполе, чтобы люди безопасно вышли из "Азовстали". А также не реагирует на предложение обменять украинских бойцов на кума Владимира Путина – Виктора Медведчука.

Об этом рассказал антикризисный советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Радіо свобода.

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"Медведчука в Украине кто-то брендировал как человека влиятельного и важного для Российской Федерации. А выяснилось, что он им практически не нужен", – говорит он.

А также добавляет, что ценность сломать Мариуполь, "уничтожить его, убить там практически всех защитников, для них гораздо больше (как они считают с пропагандистской точки зрения), чем забрать Медведчука или кого угодно".

"Поэтому, к сожалению, Медведчук – не актив. К сожалению, мы его обменять на наших ребят не можем. То есть, на условном столе переговоров об обмене лежат все предложения, включая возможность обменять Медведчука. Просто мы видим реакцию российской стороны, что для них Медведчук не ценный актив. Вообще", – сказал Подоляк.

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