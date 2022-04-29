Медведчук не нужен Путину – Подоляк

РФ не хочет проводить переговоры в Мариуполе, чтобы люди безопасно вышли из "Азовстали". А также не реагирует на предложение обменять украинских бойцов на кума Владимира Путина – Виктора Медведчука.
Об этом рассказал антикризисный советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Радіо свобода.
"Медведчука в Украине кто-то брендировал как человека влиятельного и важного для Российской Федерации. А выяснилось, что он им практически не нужен", – говорит он.
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А также добавляет, что ценность сломать Мариуполь, "уничтожить его, убить там практически всех защитников, для них гораздо больше (как они считают с пропагандистской точки зрения), чем забрать Медведчука или кого угодно".
"Поэтому, к сожалению, Медведчук – не актив. К сожалению, мы его обменять на наших ребят не можем. То есть, на условном столе переговоров об обмене лежат все предложения, включая возможность обменять Медведчука. Просто мы видим реакцию российской стороны, что для них Медведчук не ценный актив. Вообще", – сказал Подоляк.
Задержание Медведчука
- 12 апреля Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины поймала главу партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука. Сеть тут же взорвалась разнообразными мемами на эту тему.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что Медведчуку сегодня, чтобы выжить, надо спрятаться в украинской тюрьме. С гарантированным многолетним тюремным сроком. В РФ его обязательно ликвидируют как человека, который регулярно врал о настроениях в Украине, воровал деньги и в итоге стал одним из инициаторов войны.
- Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил обменять задержанного Медведчука на мариупольцев.
- Публично Кремль открещивается от Виктора Медведчука и не собирается его официально забирать в Москву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что политик-беглец не гражданин России, а иностранный политический деятель, и Кремль не уверен, что Медведчук хочет, чтобы его обменивали на украинских пленных.
- Охранник, работавший на депутата "ОПЗЖ" Виктора Медведчука, рассказал, что задержанный политик прятался в Киеве возле Протасового Яра в доме по адресу Яслинская, 11в. Трехэтажное здание расположено на площади около 800 квадратных метров.
- 18 апреля Медведчук обратился к президентам Украины и РФ с призывом обменять его на защитников и жителей Мариуполя.
"Я понимал, что буду здесь, какой бы ни была ситуация. Многие пытались уехать. Это просто клоуны. Смешно."