Оккупантам не взять Одессу – американский дипломат

Дипломат из США Джон Гербст не видит для россиян перспективы захватить крупные украинские города, в том числе Одессу. Кроме того, он уверен, что США готовы оказывать Украине поддержку долгосрочно.
Об этом он сообщил в интервью телеведущему Владимиру Полуеву специально для YouTube-канала "Україна24".
"Все зависит от путина. Уверен, что россия не имеет больших успехов в этой войне. Возможно, они примут еще какую-то территорию, но они не займут большие города".
Далее по теме
Гербст уверен, что россиянам не удастся взять Одессу. Также он заявил, что оккупанты не пойдут в Приднестровье.
"Возможно, они примут Мариуполь, но даже это не будет для них просто. Для них цена этой войны – сверхбольшая, и многие это понимают. Но Путин еще считает, что он может как-то победить".
По мнению Гербста, курс может измениться тогда, когда путин все-таки увидит, что не победит. Однако это понимание еще долго может не приходить к кровавому диктатору.
"Он может настаивать на попытках одержать победу в течение года или даже двух".
Такое развитие событий, по мнению американского дипломата, будет иметь плохие последствия, как для украинцев, так и для россиян.
Гербст настоял, что в случае, если война затянется, США готовы оказывать Украине поддержку долгосрочно.
При этом сильнейшим руководителем Запада сегодня Джон Гербст назвал премьера Великобритании Бориса Джонсона.
«Влияние войны на целое поколение украинских детей просто опустошает»