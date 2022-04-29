Россия выпустила по Украине 1900 ракет – Пентагон

За 63 дня войны против Украины РФ совершила более 1900 ракетных запусков ракет. Большая часть из них выпущена по Мариуполю.
Об этом сообщил чиновник Минобороны США во время брифинга.
"С начала вторжения было произведено более 1900 ракетных пусков. Большая часть ракетных пусков и, откровенно говоря, ударов самолетов по Украине по-прежнему приходится на Мариуполь и в район операции Объединенных сил, в основном, на Донбасс", – сказал он.
Далее по теме
По его словам, почти все авиаудары наносятся с авиабаз РФ.
"Они не взлетают и не садятся в Украине. Я имею в виду, возможно, на юге им иногда удавалось это сделать, но большинство из них прибывают из России, а затем возвращаются на аэродромы в России. То же самое касается и ракетных ударов – пусковые установки находятся на территории России", – добавил чиновник.
Полеты ракет РФ над АЭС могут обернуться ядерной катастрофой
Вечером 28 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по инфраструктурному объекту в Хмельницкой области. Травмированных нет.
Украина официально 28 апреля проинформировала МАГАТЭ о случае, когда камера видеонаблюдения сняла полет ракеты над Южно-Украинской АЭС.
Сейчас миссия изучает доказательства. По словам Гросси, если они подтвердятся, этот инцидент "будет иметь очень серьезные последствия".
"Если бы такая ракета изменила траекторию, это могло бы серьезно повлиять на физическую целостность АЭС, что могло бы привести к ядерной аварии", — сказал Гросси.
"Я понимал, что буду здесь, какой бы ни была ситуация. Многие пытались уехать. Это просто клоуны. Смешно."