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8 боевиков "ДНР" приговорили к 15 годам тюрьмы – СБУ

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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8 июля, 16:29
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Также оккупантам грозит конфискация всего принадлежащего им имущества
Артем Дехтяренко рассказал о судьбе пленных оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"
Артем Дехтяренко рассказал о судьбе пленных оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"

Еще восемь боевиков так называемой "ДНР", воевавших в рядах армии РФ, проведут 15 лет за решеткой. Также у них конфискуют все имущество.

Об этом сообщает СБУ.

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Согласно судебным решениям, 8 боевиков террористической организации "ДНР" признаны виновными по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • по ч.2. ст.111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
  • по ч.2 ст.260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

Они приговорены к лишению свободы на срок 15 лет с конфискацией всего принадлежащего им имущества.

Жителя Донецка, который добровольно "мобилизовался" в первый день войны, бойцы ВСУ захватили в плен в марте во время освобождения села Ольховка Харьковской области. Остальные 7 – сдались в Сумской области.

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Как выяснилось, житель Донецка после "мобилизации" был распределен на должность стрелка 115 полка и прошел недельную боевую подготовку в российском Белгороде. В начале марта его военное подразделение переправили в Харьковскую область.

25 марта ВСУ, нанеся мощный артиллерийский обстрел по позициям оккупантов, освободили Ольховку. При этом ликвидировали около 70 захватчиков и захватили немало пленных, среди которых был и "доброволец" из Донецка.

Другие 7 боевиков в начале полномасштабного вторжения России в Украину прибыли на Сумщину в составе незаконного вооруженного формирования и ВС РФ. Они занимали должности командира отделения, пулеметчика, гранатометчика, помощника гранатометчика и стрелков.

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Под руководством российских командиров эти мужчины:

  • осуществляли охрану оккупированных населенных пунктов;
  • занимались оборудованием блокпостов и осуществляли боевое дежурство на них, проводя осмотр транспорта и людей;
  • вели наблюдение за воздушным пространством.

В результате эта группа попала в плен во время освобождения области силами ВСУ.

В Украине пленных оккупантов приговорили к тюрьме

В Украине к 8-15 годам заключения приговорены еще 6 пленных российских оккупантов. Таким образом СБУ продолжает системную работу по привлечению к ответственности оккупантов, которые воюют в нашей стране. Солдаты РФ нарушают законы и обычаи войны. Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

В Киевской области:

Следователи спецслужбы в сотрудничестве с Офисом генпрокурора идентифицировали еще троих военных Вооруженных сил России, причастных к зверствам на территории Бучанского района.

Они убивали и пытали местных жителей, проводили допросы и мародерили.

В Луганской и Винницкой областях:

По материалам СБУ осуждены шесть боевиков незаконных Вооруженных формирований российских оккупационных войск. Их пленили украинские защитники во время боев в феврале-марте.

Трое боевиков получили по 15 лет тюрьмы, двое – по 10, еще один – 8 лет заключения.

В Черниговской и Киевской областях:

СБУ обнаружила два схрона, в которых хранили большое количество патронов и боеприпасов.

Ранее мы рассказывали, что Служба безопасности Украины задержала уроженца Запорожской области, который был завербован сотрудником ФСБ из-за закрытой пророссийской группы в одном из популярных мессенджеров.

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