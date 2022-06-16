Агрессия РФ и поддержка Украины: первые заявления Зеленского после встречи с европейскими лидерами

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с европейскими лидерами сегодня, 16 июня. По его словам, он рад, что что их визит начался с посещения Ирпеня и что партнеры увидели, что там натворил "русский мир".
Об этом сообщает сайт "Сегодня".
Первые заявления Зеленского после встречи с европейскими лидерами:
- Рад, что их визит начался с посещения Ирпеня и что партнеры увидели, что там натворил "русский мир"
- Самое эффективное оружие против России сейчас – это единение
- Агрессия РФ против Украины – это агрессия против всей Европы
- Обсудили военную и экономическую поддержку Украины
- Рассказал о ситуации на передовой и о ежедневных ракетных ударах РФ. С начала войны оккупанты запустили около 3 тысяч ракет
- Чем больше мощного оружия получает Украина, тем лучше может бороться с агрессией
- Россия не хочет мира и переговоров. Они хотят только войны
- Получение Украиной статуса кандидата в члены ЕС может стать историческим решением
- Обсудили седьмой санкционный пакет против России
- Украина делает все возможное для разблокировки наших портов, но вина в этой ситуации лежит на РФ
Макрон и другие европейские страны поддержали вступление Украины в ЕС
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция, Германия, Италия и Румыния выступают за то, чтобы немедленно предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. По его словам, Украина является часть европейской семьи. Таким образом, страны ЕС поддерживают нашу страну. Об этом Макрон заявил во время своего выступления в Киеве сегодня, 16 июня.
"Мы действиями хотим подтвердить, что Украина является частью европейской семьи. Перед лицом войны мы, европейцы, абсолютно полностью понимаем, каким хрупким сегодня стал мир в Европе. Мир, который тяжелыми усилиями восстанавливали после Второй мировой войны", – сказал президент Франции.
Он считает, что эта война изменит европейскую историю. И поэтому сегодня необходимо поддержать, и послать сигнал Еврокомиссии, которая завтра, 17 июня, выступит с заключением по поводу предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС.
"Мы все (Франция, Италия, Германия и Румыния. – Ред.) поддерживаем предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС", – подчеркнул Макрон.
Визит в Киев
Главы Франции, Германии и Италии, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги, прибыли в Украину на поезде утром в четверг. Точную дату их визита заранее не сообщали по соображениям безопасности.
Сразу же по прибытии в Киев Макрон сказал, что политики встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским и посетят Ирпень.
На вопрос, есть ли у Макрона послание для украинцев, он сказал, что хочет поддержать украинцев, ведь следующие недели "будут очень трудными".
Также вскоре стало известно о визите еще одного европейского лидера – президента Румынии Клауса Йоханниса. Он прибыл утром 16 июня, чтобы выразить солидарность с Украиной.
Напомним, советник главы ОП Виктор Андрусив допустил, что, вероятно, Шольц, Макрон и Драги проведут переговоры с президентом Владимиром Зеленским по поводу предоставления нашей стране статуса кандидата на членство в ЕС. В то же время, возможно, взамен политики будут убеждать главу государства вернуться к переговорам с Россией.