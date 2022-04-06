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Арестович каждый день выходит на связь с защитниками Мариуполя

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6 апреля, 20:00
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Захватить капитальные сооружения Мариуполя – это нетривиальная военная задача
Алексей Арестович: "В Мариуполе украинские воска защищают капитальные сооружения"
Алексей Арестович: "В Мариуполе украинские воска защищают капитальные сооружения"

Украинские военные продолжают защищать Мариуполь и в уличных боях добывают трофеи в виде боеприпасов и техники российских оккупантов. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире YouTube-канала ФЕЙГИН LIVE.

"В Мариуполе украинские войска защищают капитальные сооружения. Взять их – это нетривиальная военная задача", – заявил Арестович.

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Он также отметил, что во время уличных боев бойцы ВСУ часто захватывают вражескую технику и боеприпасы.

"Я с ними на связи каждый день. Говорят: "Все нормально, держимся, воюем", – подытожил советник главы Офиса Зеленского.

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Ранее Алексей Арестович сообщал, что в Мариуполе продолжаются уличные бои, но нет интенсивного наступления российских войск. По его словам, российские военные, находящиеся в Мариуполе, выдохлись, а в подразделениях армии РФ – "разброд и шатание".

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что российская пропаганда показала "трофей", якобы захваченный военными РФ в Мариуполе, – удостоверение сотрудника МВД Украины. Как оказалось, документ явно фальшивый.

Также мы информировали, что полк "Азов" обнародовал снятое с беспилотника видео Мариуполя, который 40 дней обстреливают российские оккупанты.

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Российские оккупанты обстрелами почти полностью разрушили Мариуполь, 90% инфраструктуры города не подлежит восстановлению или подлежит частично, сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

По словам мэра Мариуполя Вадима Бойченко, для возобновления разрушенной российскими оккупантами инфраструктуры Мариуполя понадобится не менее 10 миллиардов долларов.

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Алексей Цыбко - воин-доброволец, бывший мэр города Смела (Черкасская область), спортивный функционер, экс-капитан сборной Украины по регби, мастер спорта. С первых дней вторжения российских войск ушел на войну. Сражался на территории Киевской области. Погиб во время освобождения Бучи, выполняя боевую задачу. В марте ему исполнилось 55 лет.

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Полковник Дикий Денис – начальник Ахтырского гарнизона (Сумская обл.), командир полка оперативного обеспечения. Во многом благодаря ему Ахтырка выдержала безумный напор захватчиков, став городом-героем. Сам полковник Дикий за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета, получил звание Герой Украины с вручением ордена “Золотая Звезда”.
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