Арестович: Группа российских военных, вошедшая вчера в Кременную, уничтожена

Украинским защитникам в Кременной удалось уничтожить обширную группу российских оккупантов.
Об этом сообщил советник главы офиса президента Алексей Арестович в эфире "ФЕЙГИН LIVE".
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"Вокруг идут бои. Та группа, которая вчера проскочила в Кременную и заявила, что город взят, ее больше нет. Хотели повторить судьбу гостомельского десанта. В Марьинке российские войска немного продвинулись в серой зоне и гордо назвали это взятием. 3-5 км продвижения – это все, что смогли сегодня сделать оккупанты", — сказал Арестович.
ВСУ отбили десять атак оккупантов на Донбассе
Украинские защитники за прошедшие сутки, 19 апреля, отбили десять атак кафиров. Враг понес значительные потери среди техники.
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"В течение текущих суток военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отразили 10 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли потери российским оккупантам", — говорится в сообщении ООС.
За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили:
- 12 танков;
- артиллерийскую систему;
- 28 единиц бронированной автомобильной техники;
- 2 единицы автомобильной техники.
Подразделения ПВО на Донбассе уничтожили:
- один истребитель Су-34;
- один вертолет Ка-52;
- четыре беспилотника;
- крылатую ракету.